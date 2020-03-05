Творческая поездка ВШМ в Нерюнгри: Часть 3-я «Концерт»

4 марта — День концерта.

День начался с плотного завтрака в ресторане «Астория». После обучающиеся посетили крытый спортивный стадион «Горняк», поиграли на надувных аттракционах, многоуровневых лабиринтах. Затем началась подготовка к концерту: обучающиеся с преподавателями репетировали, родители готовили костюмы.

В 18.00 вечера в концертном зале Детской школы искусств г. Нерюнгри учащиеся и студенты Высшей школы музыки РС(Я) класса преподавателей, лауреатов международных конкурсов Олеси Межевич и Сергея Лебедева выступили с концертной программой «Его величество — Рояль!», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 45-летию Нерюнгринского района и города Нерюнгри. Программа состояла из двух отделений без антракта.

Первое отделение открыл Николай Колесов, учащийся 1 класса. Он исполнил В.А. Моцарта Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта». Всего в первом отделении прозвучало 17 произведений: В.А. Моцарта, И. Рериха, С. Прокофьева, И.С. Баха, Й. Гайдн, Г. Свиридова, Р. Шуман, П.И. Чайковского, Ф. Шопена, Й. Брамс, А. Хачатурян, Э. Вилла, И. Тамарин, А. Хачатурян как в сольном, так и в ансамбле.

Во второе отделение прозвучало 10 произведений: Ф. Мендельсона, Н. Паганини, Ф. Листа, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, И. Качалина. Открыла отделение лауреат международного конкурса, ученица 7 класса Лилия Пестерева, исполнив Ф. Мендельсона «Песня без слов ор.27. N1». Завершающим номером стало выступление Олеси Межевич и Сергея Лебедева. Они исполнили И. Качалина «Старое банджо» в переложении профессора Е. Прыгун.

После концерта начальник Управления культуры и искусств Нерюнгринского района Ирина Владимировна Елисеева выступила с благодарственной речью, пожелала дальнейших творческих успехов, вдохновения и вручила учащимся и студентам благодарственные письма, памятные подарки.

Вечером обучающихся ждал праздничных ужин, сладкий стол и ночной каток.

5 марта — Отъезд

Обратная поездка была немного задержана и делегация ВШМ РС (Я) выехала из Нерюнгри в 10:17. Ребятам понравился город Нерюнгри, гостеприимство и отзывчивость жителей.

Поезд прибудет в Нижний Бестях ранним утром 6 марта. Родители с нетерпением ждут возвращения своих героев!

Больше фотографий на официальном сайте: http://vschoolmus.ru/