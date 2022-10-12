12.10.2022
19:53
141

Культура

Творческая мастерская ARTSCHOOLYKT приглашает

Творческая мастерская ARTSCHOOLYKT приглашает детей, молодежь и  взрослых на курсы рисования преподавателей Якутского художественного училища им. П.П.Романова на следующие занятия

• Детская художественная школа  при ГБПОУ РС(Я) «ЯХУ им П.П.Романова»

• Курсы для поступающих

• Курсы для молодежи и  взрослых по академическому рисунку и живописи

• Студия для детей по  академическому рисунку и живописи

• Творческие студии  для детей дошкольного и начального школьного возрастов

Мы находимся по трем площадкам по г.Якутску

Дом союза художников РС(Я)
Адрес: ул. Белинского 44, Мастерская №22

ЖК Нова-Никольское,
Адрес: ул. Петровского 38, павильон № 15

ТРК Азия
Адрес: ул. Чернышевского 74/8, 4 этаж, павильон № 141

На все интересующие вопросы по расписанию, стоимости, места проведения и т.д. вы получите информацию: 89142238585 (WhatsApp)

Источник: Творческая мастерская ARTSCHOOLYKT

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