Культура
Творческая мастерская ARTSCHOOLYKT приглашает
Творческая мастерская ARTSCHOOLYKT приглашает детей, молодежь и взрослых на курсы рисования преподавателей Якутского художественного училища им. П.П.Романова на следующие занятия
• Детская художественная школа при ГБПОУ РС(Я) «ЯХУ им П.П.Романова»
• Курсы для поступающих
• Курсы для молодежи и взрослых по академическому рисунку и живописи
• Студия для детей по академическому рисунку и живописи
• Творческие студии для детей дошкольного и начального школьного возрастов
Мы находимся по трем площадкам по г.Якутску
Дом союза художников РС(Я)
Адрес: ул. Белинского 44, Мастерская №22
ЖК Нова-Никольское,
Адрес: ул. Петровского 38, павильон № 15
ТРК Азия
Адрес: ул. Чернышевского 74/8, 4 этаж, павильон № 141
На все интересующие вопросы по расписанию, стоимости, места проведения и т.д. вы получите информацию: 89142238585 (WhatsApp)
+7 (999) 174-67-82
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