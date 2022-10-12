Творческая мастерская ARTSCHOOLYKT приглашает детей, молодежь и взрослых на курсы рисования преподавателей Якутского художественного училища им. П.П.Романова на следующие занятия

• Детская художественная школа при ГБПОУ РС(Я) «ЯХУ им П.П.Романова»

• Курсы для поступающих

• Курсы для молодежи и взрослых по академическому рисунку и живописи

• Студия для детей по академическому рисунку и живописи

• Творческие студии для детей дошкольного и начального школьного возрастов

Мы находимся по трем площадкам по г.Якутску

Дом союза художников РС(Я)

Адрес: ул. Белинского 44, Мастерская №22

ЖК Нова-Никольское,

Адрес: ул. Петровского 38, павильон № 15

ТРК Азия

Адрес: ул. Чернышевского 74/8, 4 этаж, павильон № 141

На все интересующие вопросы по расписанию, стоимости, места проведения и т.д. вы получите информацию: 89142238585 (WhatsApp)