Творческая лаборатория в рамках проекта «Музыка для всех»

Традиционно в январе, а в этом году с 22 по 25 января, на базе «Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» прошли проблемные курсы «Музыка для всех», на которые съехались педагоги Верхоянского, Кобяйского, Анабарского, Олекминского, Оймяконского, Амгинского, Намского, Чурапчинского,Таттинского, Вилюйского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Горного, Усть-Алданского улусов.

В рамках курсов стало традицией проводить смотр-фестиваль среди музыкальных руководителей МБДОУ и учителей музыки общеобразовательных организаций, преподавателей ДШИ, ДМШ РС (Я) «Музыкально-дидактические пособия и игры для детей». Куратор курсов и организатор фестиваля — доцент кафедры воспитания и дополнительного образования Елизавета Петровна Дуткина.

Смотр-фестиваль собрал 134 участника. Это прекрасная творческая лаборатория, кластер для педагогического мастерства. Педагоги с опытом, наряду с молодыми специалистами, провели мастер-классы с дидактическими играми, ознакомили со своими наработками-учебно-дидактическими пособиями. Хочется особо отметить выступления хомусистов, запевал осуохая, хореографов, вокалистов. Понравились мастер-классы образцового детского оркестра РС (Я) под руководством Людмилы Спартаковны Белолюбской Дворца детского творчества г. Якутска.

Глотком свежего воздуха для нас стало посещение Детской школы искусств №2 г.Якутска. Были показаны интересные приемы работы с хором, с детьми. Мастер-класс со звуковедением провел Педагог с большой буквы Владимир Петрович Индигирский.

Поражает разнообразие и разносторонность интересов коллег, музыкальных руководителей детских садов и преподавателей музыки. Почерпнуто для себя много практических идей и проектов. Особенно яркими были выступления следующих участников: Дергуновой Татьяны Сергеевны с Олекминского района, которая открыла нам новый инструмент «Глюкофон», Максимовой Варвары Николаевны с Таттинского района, продемонстрировавшей многофункциональную ширму, изготовленную своими руками, Егоровой Феи Петровны из Мегино-Кангаласского района с МДИ «Волшебный фонарь», Ивановой Елены Титовны из Оймяконского района, показавшей танцевально-ритмические движения эвенкийского танца.

Огромная благодарность Институту развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского — II, директору Галине Ивановне, за то, что вы нас объединяете, создаете условия для проведения масштабных мероприятий, которые стали для нас стимулом для профессионального роста. Отрадно, что новый год начинаем вдохновленные новыми идеями, планами. Хотим выразить также благодарность и признательность нашему руководителю, Дуткиной Елизавете Петровне, которая в течение многих лет является организатором содержательных курсов для преподавателей музыки республики.