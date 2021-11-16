Творческая декада «Желанные берега Андрея Борисова…»

Саха академический театр им. П.А. Ойунского приглашает с 27 ноября по 5 декабря на творческую декаду “Желанные берега Андрея Борисова…” народного артиста России, художественного руководителя Саха театра и театра Олоҥхо, Лауреата Государственных премий СССР, России и Якутии, режиссера Андрея Борисова.

Открывается декада 27 ноября легендарным спектаклем Саха театра “ХААРЫАН ХАМПА КҮӨХ КЫТЫЛЫМ” («ЖЕЛАННЫЙ БЕРЕГ МОЙ…») по повести Чингиза Айтматова. Первый спектакль режиссера Андрея Борисова, поставленный на сцене Саха театра в 1982 году в творческом тандеме с выдающимся русским театральным художником Геннадием Сотниковым. В 1986 году спектакль получил Государственную премию СССР.

28 ноября – спектакль-олоҥхо «КЫЫС ДЭБИЛИЙЭ» Тетра Олонхо в постановке Степаниды Борисовой. Олонхо «Кыыс Дэбилийэ» Н.П. Бурнашева – Боодьоҕос является одним из лучших образцов якутской эпической традиции. Призванная на помощь богатырям Айыы Аймага Кыыс Дэбилийэ выступает защитницей созидательной жизни на Срединной земле.

Режиссер-постановщик – Степанида Борисова

Сценограф – Екатерина Шапошникова

Художник по костюмам – Сардана Федотова

Композитор – Николай Михеев

29 ноября – драма «КӨМҮӨЛ» (“ЛЕДОХОД”) В. Е. Харысхал. Спектакль о становлении и трагедии семьи Ксенофонтовых. Главный герой – Василий Ксенофонтов, отец шести молодых людей, каждый из которых вложил свою лепту в становлении государственности Якутии. Репертуар Саха театра конца XX и начала XXI века ознаменован драмами-документами В.Е.Васильева – Харысхал о великих сынах народа Саха.

Режиссер-постановщик – Андрей Борисов

Художник- постановщик — Михаил Егоров

Художник по костюмам — Сардана Федотова

30 декабря – «ОЙУУН ТҮҮЛЭ» (“СОН ШАМАНА”) А.Е. Кулаковский.

Могучая, великая река времени, плывущий по ней пароход — планета Земля. Сменяющие на ней друг друга человеческие поколения, народы, проходящие сквозь сумраки катастроф, катаклизмов и войн… И вечная константа в этом хаосе — Путник, он же Проводник, Пророк — главный герой философской поэмы А.Е. Кулаковского «Сон Шамана». Театр «Олонхо» в поисках своей сценической формы близок к античной трагедии. В новой интерпретации «Сна Шамана» в постановке Андрея Борисова отражено торжество Тойука на подступах к национальной опере.

Режиссер-постановщик — Андрей Борисов. Ассистент режиссера — Гаврил Менкяров. Авторы инсценировки — Майя Власьева, Дмитрий Хоютанов. Художники — Михаил Егоров, Сардана Федотова.

1 декабря – “ТЕАТРГА БУОЛБУТ ТҮБЭЛТЭ” («ШЕСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОИСКАХ АВТОРА») Л.Пиранделло.

Если Бог – автор человеческой жизни, то кто есть человек: персонаж, жертва

обстоятельств или ищущий своей главной роли? Но известно одно: по правде театра, персонаж обязан выйти на сцену, а перевоплощение – и есть судьба артиста.

Трагикомедия Луиджи Пиранделло“Шесть персонажей в поисках автора” в постановке творческой команды Саха театра – это размышление о дальнейшем пути и векторе развития национального театра.

Постановка – Андрей Борисов

Режиссер – Роман Дорофеев

Сценография – Михаил Егоров

Художник по костюмам – Сардана Федотова

Перевод на якутский язык – Мария Докторова

2 декабря – «УЛУУ КУДАҤСА» (КУДАНГСА ВЕЛИКИЙ) П.А. Ойунский.

Спектакль театра Олонхо поставлен по эпическому тексту великого мыслителя народа Саха, одного из основоположников Якутской АССР, Платона Ойунского. Трагедия в античном духе о воле человека против рока, ставит в финале торжество человеческого разума в гармонии с космическим миропорядком. Но оставляет вопросом драму высокомерного сознания или миссию великого гуманиста, действующего во благо человечества.

Режиссер-постановщик – Андрей Борисов

3, 4, 5 декабря – “АЛИТЕТ ХАЙАҔА КҮРҮҮР” («АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ») Т.Семушкин.

В начале 80-х годов прошлого века спектакль Андрея Борисова “Желанный берег мой…” по повести Чингиза Айтматова об охотниках-нивхах снискал всесоюзную славу. Через несколько лет режиссер снова обратился к теме жизнеописания северных народов, поставив спектакль “Ханидо и Халерха” по роману юкагирского писателя Семена Курилова. В новом спектакле режиссера Андрея Борисова “Алитет уходит в горы” по роману русского писателя Тихона Семушкина об установлении Советской власти на Чукотской земле затрагивается одна из ключевых для арктических народов тема – тема самоопределения и выбора пути. В XXI веке, веке глобализации, в условиях столкновения цивилизаций и унификация культур, особое значение имеет обретение геокультурной идентичности народа.

Постановка – Андрей Борисов

Режиссер – Роман Дорофеев

Сценография – Михаил Егоров

Костюмы – Сардана Федотова

Инсценировка – Мария Докторова

Постановка танцев – Любовь Никитина

Государственный театр оперы и балета республики Саха (Якутия)

3 декабря – дилогия «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ», «КУДАНГСА ВЕЛИКИЙ».

Дилогия была поставлена как мировая премьера в 2007 году на сцене московского театра «Новая Опера», в 2009 году на сцене того же театра показана в рамках театрального фестиваля «Золотая Маска», где она номинировалась в 7 категориях: «Лучший оперный спектакль», «Лучшая композиторская работа (Владимир Кобекин)», «Лучшая работа дирижера (Сергей Разенков)», «Лучшая мужская роль (Николай Попов)», «Лучшая женская роль (Анастасия Мухина)», «Лучшая работа художника (Геннадий Сотников)» и «Лучшая работа художника по костюмам (Саргылана Иванова)». «Александру Македонскому» присудили Специальную Премию Жюри «За создание современного спектакля на основе национального эпоса».

Государственный академический русский драматический театр им. А. С. Пушкина

3 декабря – «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» А.С. Пушкин

«Капитанская дочка» — повесть А.С. Пушкина, действие которой происходит во время восстания Емельяна Пугачёва. Впервые опубликована без указания имени автора в 4-й книжке журнала «Современник», поступившей в продажу в последней декаде 1836 года.

Постановка – Андрей Борисов, сценография – Михаил Егоров, костюмы – Лена Гоголева, музыкальное оформление – Сергей Ацегейда

4 декабря – «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» В. Федоров

Спектакль возвращает зрителя в грозные 1940-е. В нём рассказывается о строительстве одного из аэродромов авиатрассы «АЛСИБ» репрессированными, но несломленными духом людьми, внёсшими в невыносимо тяжёлых условиях свой вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Режиссер-постановщик – Андрей Борисов, режиссер – Андрей Габышев, художник-постановщик – Михаил Егоров, художник по костюмам – Сардана Федотова

5 декабря – «ДВА БЕРЕГА ОДНОЙ ПОБЕДЫ» В. Федоров

«Два берега одной Победы» – спектакль о мужестве, проявлявшемся в тяжелых северных условиях у советских летчиков и… американских летчиц, перегонявших с Аляски американские истребители и бомбардировщики; о невероятной отваге, огромной любви к своей родине, силе духа и многом другом. Это был настоящий боевой союз летчиков СССР и США: заокеанские истребители, добравшиеся до якутских аэродромов, затем летели под Москву и Сталинград, Орел и Курск сбивать «мессеры» и «фокке-вульфы». Спектакль «Два берега одной Победы» – это хроника любви, жизни и подвига.

Режиссер-постановщик – Андрей Борисов

Балетмейстер – Алла Бузмакова

В целях противодействия распространения в Республике Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID 19), при посещении Саха театра обязуются строго соблюдать действующие требования органов исполнительной власти в области санитарно-гигиенической безопасности. Вход по QR коду, при предьявлении документа удостоверяющего личности, а также справка ПЦР и справка переболевшего.

Спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн билеты наших партнеров – ykt.ru.