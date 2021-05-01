Туяра Константинова: Мне и в Москве хорошо, но…

Туяра Константинова, руководитель Московского филиала НВК САХА опровергла информацию источника из телерадиокомпании о том, что она претендует на пост директора – главного редактора телеканала Якутия24». Напомним. что пост стал вакантным после ухода Алексея СОКОЛОВА. Сейчас Алексей Александрович находится в отпуске с последующим увольнением.

— Действительно, я в курсе, что Алексей Соколов уходит из телеканала «Якутия24». В Москву приезжало руководство НВК САХА. Никаких предложений мне не поступало, и я сама не ничего не предлагала. Полагаю, на этот пост подходит мужчина славянской национальности. Почему-то про меня постоянно распускают слухи… То говорили, что я претендую на «Сахапечать». То хочу стать вице-мэром. Но я прекрасно работаю в Московском филиале НВК САХА. Да, мне очень хотелось бы вернуться в Якутск, но в другом качестве, не в руководство НВК, это точно. Так что я не претендую на пост Алексея Соколова, и понятия не имею, откуда появились эти слухи.