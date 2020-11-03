Туту: Турция остается в топе

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил спрос на авиабилеты в другие страны и составил рейтинг самых популярных зарубежных направлений. Анализировались данные по билетам с вылетами с 1 сентября по 31 октября, оформленным с 1 сентября по 27 октября 2020 года. Чаще всего летают в Турцию и страны ближнего зарубежья, также в десятку популярных стран попали Египет, Германия и Израиль.

• Самые популярные страны

Самая популярная страна у российских путешественников в сентябре — октябре — это Турция, туда продано почти 30% билетов (это доля от всех проданных билетов за рубеж). По сравнению с теми же месяцами прошлого года доля Турции выросла в 6,7 раза. Средний чек на перелет из российских городов на турецкие курорты составляет 13 426 рублей, то есть на 16% больше, чем годом ранее. В сентябре — октябре прошлого года билеты в Турцию обходились россиянам в среднем в 11 582 рубля.

Вторая по популярности страна — Киргизия. Доля этого направления, по данным продаж Туту.ру, составляет 13,1%. Средний чек на перелет из России в Киргизию вырос почти вдвое, с 11 751 до 22 281 рубля за билет в одну сторону.

Замыкает тройку Молдавия с долей 12,6% в продажах билетов из России за рубеж. Средний чек в одну сторону равен 8 744 рублям. По сравнению с сентябрем — октябрем 2019 года он увеличился на 16%.

Также в десятку по спросу входят Армения, Узбекистан, Беларусь, Германия, Казахстан, Египет и Израиль.

Доля Египта в прошлом году была всего 0,3%, так как прямого авиасообщения со страной не было, нужно было лететь с пересадками. Осенью этого года доля Египта выросла более чем в 5 раз. А средний чек по авиабилетам увеличился на 10% и составляет 21 005 рублей в одну сторону.

Аналитики Туту.ру отмечают, что спрос (и реальные покупки, и интерес, выраженный в поисках) сейчас очень сильно зависит от информационной повестки. Как только появляются сообщения о хотя бы возможном открытии воздушных границ с какой-либо новой страной, поиски билетов в нее сразу же вырастают в несколько раз. Например, в августе часто покупали билеты в Черногорию, страна входила в топ-5 по спросу на сентябрь — октябрь. Тогда сообщалось о том, что Черногория стала готова принимать россиян и появились новости о возможном возобновлении авиасообщения. Но прямое сообщение так и не возобновились, и интерес россиян переместился на страны, в которые добраться проще.

• Самые популярные маршруты

По данным Туту.ру, самое востребованное зарубежное авианаправление в сентябре — октябре — это Москва — Стамбул. Доля этого направления по сравнению с теми же месяцами прошлого года выросла в 6,6 раза. Средний чек увеличился на 25%, с 12 001 до 15 038 рублей за билет в одну сторону.

На втором месте по спросу еще один турецкий город: «серебро» рейтинга досталось направлению Москва — Анталья. Доля этого маршрута у самостоятельных авиапутешественников, летающих за рубеж, выросла в 11,6 раза. А перелет по этому направлению стал доступнее по сравнению с сентябрем — октябрем прошлого года на 39%, средний чек снизился с 16 015 до 9 701 рубля за билет в одну сторону. Из топ-20 средние чеки снизились только по этому направлению и по маршруту Москва — Аланья (-8%).

Замыкает тройку направление Москва — Кишинев с долей 9,4% (доля выросла в 1,4 раза). Средний чек на этом направлении составил 9 046 рубля, он увеличился на 23%.

Также в топ-20 вошли три направления из Санкт-Петербурга. Из Северной столицы в сентябре — октябре тоже чаще всего летали в Анталью, Кишинев и Стамбул. Причем доля направления Санкт-Петербург — Анталья у самостоятельных путешественников выросла в 20 раз. А средний чек по этому маршруту увеличился на 8%, с 12 710 до 13 200 рублей за билет в одну сторону. Билеты в Кишинев и Стамбул из Санкт-Петербурга подорожали в среднем на 19% и 15% соответственно.

Отметим попадание в топ-20 одного направления из Краснодара. Отсюда чаще всего покупали билеты в Ереван. Средний чек вырос более чем в полтора раза, с 7 279 до 11 335 рублей.

Самый заметный рост чека среди машрутов из топ-20 аналитики Туту.ру фиксируют по направлениям из Москвы в Дубай, Баку и Ереван. Билеты в Дубай пока обходятся покупателям почти в три с половиной раза дороже, в Баку — почти втрое дороже, в Ереван — в два с половиной раза дороже, чем в сентябре — октябре прошлого года.

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