21.11.2021
11:54
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Светская хроника
«Тут нет паники как в Якутске» — якутянка удивилась
Титулованная красавица, мама четырех боотуров Туйаара Алаас не столь давно переехала из Якутска к самому Черному морю. Якутянку удивила обстановка в Геленджике: «Тут нет паники как в Якутске и каких-то строгих требований. Здесь услуги и сервис продолжают работать тк это туристический регион без этого никак».
Туйаара пишет, что привита, но тотального контроля QR-кодов в южном многолюдном городе не наблюдается. Да и масочные требования не особо работают : «За все время ни в Геленджике, ни в Краснодаре или Анапе и даже в Сочи не просили у меня маску. Я сама ношу. Людей в масках мало. Но везде раздают маски и стоят санитайзеры. Работники в основном в масках».
Фото: https://www.instagram.com/tuyaara.alaas/
Источник: https://www.instagram.com/tuyaara.alaas/
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