Тушить пожары в Якутии начали команды Бурятской и Забайкальской Авиалесоохраны

Федеральная Авиалесоохрана расширила границы взрывных работы на запад Якутии, работы по искусственным осадкам расширены в восточном направлении

Тушить пожары в Якутии начали 68 парашютистов-десантников Бурятской и Забайкальской Авиалесоохраны. Межрегиональная группировка Авиалесоохраны для помощи Якутии превысила 400 человек (417 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев)

Федеральная Авиалесоохрана расширила границы взрывныx работ для тушения пожаров на западе региона, границы работ по искусственному вызыванию осадков расширены для тушения пожаров на востоке Якутии.

С 1 июня по 2 июля команды Авиалесоохраны потушили в Якутии боле 130 лесных пожаров, в том числе более 120 – труднодоступных и удаленных. Сегодня продолжают тушить 20 лесных пожаров.

С 28 июня на всей территории Якутии действует режим ЧС.

Для борьбы с пожарами в Якутии увеличена межрегиональная группировка Авиалесоохраны. Границы проведения взрывных работ для борьбы с пожарами расширены на запад региона. Границы искусственного вызывания осадков расширены на восток Якутии

С 28 июня на всей территории Якутии действует режим ЧС в лесах. Наиболее сложная ситуация в юго-западной, южной и юго-восточной частях региона. Температура воздуха достигает 34-35°С. Жара сопровождается частой сменой направления ветра, что меняет направление движения огня и дополнительно осложняет борьбу с пожарами.

Прогноз на июль крайне неутешительный. В горимых юго-западных и юго-восточных частях Республики в течение месяца сохранятся высокие лесопожарные риски по условиям погоды.

Авиалесоохрана продолжает наращивать межрегиональные силы парашютистов-десантников для помощи Якутии в борьбе с огнем. 1 и 2 июля к тушению возгораний приступили 68 авиапожарных Авиалесоохраны Бурятии и Забайкальского края.

Таким образом, общая численность межрегиональной группировки парашютистов-десантников для помощи Якутии превысила 400 человек (417 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев);

В течение недели Федеральная Авиалесоохрана расширила границы проведения взрывных работ для тушения лесных пожаров в западной части Якутии. Устройство минерализованных полос с применением детонирующего шнура высокой мощности начато для локализации очагов в Мирнинском районе. В настоящее время парашютисты-десантники федерального уровня применяют спецметод для борьбы с пожарами в 5 районах на юго-западе и юге региона – в южной части Мирнинского, в Олекминском, Сунтарском, Ленском и Алданском районах.

Применение взрывного метода связано с действием труднодоступных и удаленных пожаров в горной местности, доставка наземной техники на которые крайне ограничена или невозможна, а ручная прокладка минерализованных полос малоэффективна.

Для снижения пожарной опасности и интенсивности горения летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны проводят над пожарами работы по искусственному вызыванию осадков при помощи самолета-зондировщика «Циклон». В течение недели Федеральная Авиалесоохрана расширила границы работ с применением спецметода в восточном направлении, впервые в этом году направив зондировщик на пожары в Томпонском районе. В течение недели дожди вызывались также над пожарами еще в 7 районах Якутии: на юго- западе (в Ленском, Сунтарском, Нюрбинском районах), юге Якутии (Алданском, Олекминском, Амгинском районах), юго-востоке Якутии (в Усть-Майском районах).

С 1 июня и по 2 июля команды Авиалесоохраны, лесных пожарных станций потушили в Якутии более 130 очагов, в том числе более 120 – труднодоступных и удаленных.

Основная причина лесных пожаров – грозы.

Сегодня в Якутии продолжается тушение 20 пожаров на площади, пройденной огнем 16 405 га, в том числе остановлено распространение огня 3 очагов на площади, пройденной огнем 6 674 га.

На тушении пожаров в Якутии работают более 530 парашютистов-десантников, работников лесных пожарных станций, 18 единиц наземной техники и 3 вертолета. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 9 воздушных судов.