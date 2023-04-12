Тушеное мясо лося от «Сахабулт» — пальчики оближешь!

Тушеное мясо лося, изготовленная «Сахабултом» еще иполезна.

В традиционном представлении тушёнка бывает говяжья, свиная или куриная. Но в продаже также можно встретить консервы из оленины, из кролика, конины, баранины, и даже сохатины.

Тушёнка — это полезный и питательный продукт, готовый к употреблению. Её достаточно разогреть, добавить к гарниру, и сытный обед готов. Хорошие мясные консервы имеют в составе только мясо, воду и специи.

Тушеное мясо Лося в собственном соку «Дикарь» изготавливает АО ФАПК «Сахабулт». Консервы мясные кусковые «СОХАТИНА» тушеная кусковая классифицируются как — высший сорт. Тушенка из сохатины изготовлена из следующих ингредиентов: сохатина, жир, соль поваренная, лук, перец черный, лист лавровый. При консервировании мяса специалисты придерживаются всех нюансов приготовления этого удивительного продукта.

Консервы имеют довольно долгий срок годности — 3 года со дня изготовления, производитель рекомендует после вскрытия упаковки консервы хранить в холодильнике не более 24 часов.

Лосятина — диетическое мясо, по вкусу напоминающее говядину. Оно пользуется большой популярностью у спортсменов и тех, кто соблюдает диету, так как содержит минимальное количество жиров при большой доле белков. Приготовленная из этого мяса тушенка отлично сочетается картофелем, макаронами, крупами и многими другими блюдами.

Тушёнка из сохатины заметно превосходит традиционные по вкусовым и полезным качествам. Это очень полезный и диетический продукт, из которого можно делать первые и вторые блюда.