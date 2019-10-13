Туше в финале! Акаев, проигрывая, положил на лопатки Абакарова и стал новым чемпионом турнира Дмитрия Коркина.

Красивым броском и победой на туше завершилась финальная схватка между двумя медалистами первенства мира.

Два лидера молодежной мировой борьбы встретились в финале международного ковра в Якутске. Член сборной Азербайджана Абубакр Абубакаров является победителем первенства Европы и обладателем бронзовой медали первенства мира 2019, а его соперник Тажидин Акаев – чемпион мира среди студентов.

Почти на протяжении всего поединка спортсмен из Азербайджана вел в счете. Первый период он забрал за счет активности – 1:0. А во второй половине, сбив соперника за ковер, казалось бы, Абакаров укрепил свое преимущество – 2:0. Но в концовке встречи Тажидин Акаев поймал соперника на контприеме и эффектным броском через бедро перевел соперника в опасное положение, из которого азербайджанец не смог выбраться. Туше!

Напомним, в этой весовой категории реальную возможность побороться в финале упустил якутский борец Алексей Ефимов. В полуфинальной схватке с будущим чемпионом турнира Тажидином Акаевым, амгинец лидировал в счете в два очка за десять секунд до окончания, но растерял свое преимущество и проиграл. А в бронзовом финале, Алексей Ефимов проиграл американцу Логану Масса со счетом 0:10…

Чемпионы и призеры до 79 кг:

Тажитдин Акаев (Россия)

Абубакр Абакаров (Азербайджан)

Ахмад Ташухаджиев (Россия)

Логан Масса (США)