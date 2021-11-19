19.11.2021
12:41
208
Происшествия
Тушат пожар в жилом доме Якутска
Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Дзержинского в столице республики, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
«Сообщение о возгорании произошло в 9.59 по местному времени. К месту вызова оперативно убыли огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарного подразделения из квартиры шел густой дым» — рассказали в пресс-службе ведомства.
Из жилого дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Погибших, пострадавших нет. На данный момент проводится тушение пожара в комнате квартиры. Предварительная площадь пожара – 12 квадратных метров.
На тушении задействовано 24 человека личного состава и шесть единиц техники.
Фото: Якутия 24, Whatsapp
Источник: Якутия 24
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