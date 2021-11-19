Тушат пожар в жилом доме Якутска

Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Дзержинского в столице республики, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

«Сообщение о возгорании произошло в 9.59 по местному времени. К месту вызова оперативно убыли огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарного подразделения из квартиры шел густой дым» — рассказали в пресс-службе ведомства.

Из жилого дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Погибших, пострадавших нет. На данный момент проводится тушение пожара в комнате квартиры. Предварительная площадь пожара – 12 квадратных метров.

На тушении задействовано 24 человека личного состава и шесть единиц техники.