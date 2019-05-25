Туры в Италию: Почувствуйте себя звездой итальянского кино

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Венецианская Ривьера

Прекрасные песчаные пляжи Лидо ди Езоло для отдыха все семьей

Туры с 01.06 от 24 010 руб

Экскурсионные туры

Туры с 1.06 от Римини от 17 898 руб

Туры с 1.06 от Венеции от 26 462 руб

Туры с 2.06 от Сицилии от 42 603 руб

Прекрасная Лигурия

Прямой перелет до Генуи или Ниццы, групповой трансфер, большой ассортимент отелей

Лигурия прекрасна своими красками – синевой моря, зеленью лесов и виноградников и пестротой местных жилых домов.

Туры с 01.06 от 26 133 руб

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

сайт: http://tour-lux.ru/

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