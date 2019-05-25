Туры в Италию: Почувствуйте себя звездой итальянского кино

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Венецианская Ривьера
Прекрасные песчаные пляжи Лидо ди Езоло для отдыха все семьей
Туры с 01.06 от 24 010 руб
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Прямой перелет до Генуи или Ниццы, групповой трансфер, большой ассортимент отелей
Лигурия прекрасна своими красками – синевой моря, зеленью лесов и виноградников и пестротой местных жилых домов.
Туры с 01.06 от 26 133 руб
TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK
Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940
WhatsApp: 8-964-420-93-95
Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
сайт: http://tour-lux.ru/
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