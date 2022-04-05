Турслет и рыбалка в Мохсоголлохе — как отдыхает УФСИН

Соревнования по зимней рыбалке и туристический слет сотрудников УФСИН состоялись в п.Мохсоголлох

В минувшую субботу в протоке реки Лена, расположенной в п.Мохсоголлох, состоялись традиционные соревнования по зимней рыбалке и спортивно-творческий слет сотрудников УФСИН, а также ветеранов и членов их семей.

Культурно отдохнуть на природе и продемонстрировать свою сноровку в ловле рыбы приехали представители территориального органа и подведомственных учреждений. В соревнованиях приняли участие одиннадцать команд. Они состязались в следующих номинациях: «первая рыбка», «самая маленькая рыбка», «самая большая рыба», «юный рыбак», «скоростной бурильщик», «семейная эстафета», «командная эстафета». Также судейская коллегия оценивала, кто из участников лучше представит свою команду и приготовит самое вкусное блюдо.

Мероприятие проходило в атмосфере дружбы и спортивного азарта. Пока состязались рыболовы, их болельщики успели проявить себя в конкурсах частушек и веселых эстафетах, а также приготовить оригинальное кушанье.

По итогам соревнований самым удачливым рыбаком и самым скоростным бурильщиком стал представитель команды исправительной колонии № 3 – Александр Чивадзе. Самую большую рыбу удалось поймать рыбаку из команды исправительной колонии № 6 – Игорю Сергееву.

В номинации «юный рыбак» отличились Ярослав Голоков и Арсений Соломонов — сыновья сотрудников ИК-3 — Михаила Голокова и ИК-6 — Нюргустана Соломонова.

Интереснее остальных представили свою команду сотрудники медицинской части. В конкурсе частушек и командных эстафетах лидировали представители команды колонии-поселения № 2. А самое вкусное блюдо приготовили представители команды ветеранов.

Победителей и всех участников мероприятия поприветствовали начальник УФСИН Василий Седрисев и начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Александр Бурханов. Затем состоялось награждение дипломами и памятными подарками.

В завершение праздника все отведали наваристой ухи и согрелись горячим чаем. Покидая место его проведения, участники и гости были едины в том, что этот день подарил всем хорошее настроение, заряд бодрости и массу положительных эмоций.