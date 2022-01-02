Туроператоры Якутии предлагают более 280 туров по республике

В 2021 году в Якутии построено 7 круглогодичных гостевых домов, ещё 9 таких объектов будут построены в этом году. На эти цели 16 предпринимателей, работающих в сфере туризма, получили субсидии в размере 14 млн рублей из бюджета республики.

«Для развития в регионе туризма нужна хорошая туристская инфраструктура и индустрия гостеприимства. Между республикой и корпорацией «Туризм.РФ» подписано соглашение по созданию и развитию туристских территорий. В рамках этого документа в ближайшее время начнется работа по мастер-планированию туристических территорий и привлечению инвесторов», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

В последние годы в республике проводится планомерная работа по развитию инфраструктуры и повышению качества турпродуктов. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии в рамках отраслевой госпрограммы реализует новые меры финансовой поддержки – предоставляет субсидии предпринимателям на проекты, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма.

Туроператоры Якутии предлагают более 280 туристических продуктов. Это экскурсии, туры выходного дня, круизы, водные сплавы, экстремальные охотничьи и рыболовные туры, автотуры и экспедиции. В республике насчитывается более 360 природных и культурно-исторических достопримечательностей и 162 музейных комплекса. Количество турпродуктов стабильно растёт, развиваются и трансформируются действующие маршруты, реагируя на новые тренды и запросы туристов.

Самыми популярными среди туристов являются национальный парк «Ленские столбы», посещение Полюса холода в Оймяконе, круизы по реке Лена, в том числе арктические, пешеходные туры по горным перевалам, рыбалки, сплавы, событийные мероприятия. Например, фестиваль «Зима начинается с Якутии» и национальный праздник Ысыах собирают множество гостей из разных регионов России и других стран мира.

По итогам десяти месяцев 2021 года в Национальном парке «Ленские столбы» побывали порядка 27,5 тысяч туристов (в зимний сезон – более 16 тыс., в летний – более 11 тыс. человек). Это больше показателей 2020 года на 15 тысяч туристов. С актуализацией внутреннего туризма введены туристические маршруты в Ленские столбы и в зимнее время.