Турнир по борьбе «Дмитрий Коркин» впервые может не состояться

Запланированные на сентябрь-октябрь международные соревнования, проходящие под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW), не состоятся в указанные сроки из-за пандемии коронавируса, сообщает «Спорт Якутии» со ссылкой на сайт UWW.

Такое решение принял исполком UWW. Оно распространяется на чемпионат Европы среди кадетов, который должен был пройти 5-11 октября в Польше, и чемпионат Европы среди юниоров, запланированный на 19-25 октября (Северная Македония).

«Мы продолжим следить за реакцией всего мира на пандемию, — заявил президент UWW Ненад Лалович. — Мы ответственно относимся к безопасности и здоровью наших спортсменов. Когда у нас появится уверенность, что они смогут успешно соревноваться, мы снова будем бороться».

Следующее заседание исполкома, на котором будет обсуждаться календарь сезона, пройдет в сентябре.

Добавим, что традиционный международный турнир Гран-при по вольной борьбе «Дмитрий Коркин» в Якутске ранее был назначен в календаре Объединенного мира борьбы на 8-11 октября.

Однако в связи пандемией в этом году тринадцатый по счету международный ковер памяти великого якутского тренера впервые может не состояться.

Информацию «Спорт Якутии» подтвердили в министерстве по физической культуре и спорту РС(Я) и Федерации спортивной борьбы республики, не исключив, правда, вариант его проведения в конце года, если ситуация в мире резко изменится в лучшую сторону.