С 2021 года турнир по боксу памяти Александра Федотова станет отборочным к чемпионату России. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев 14 февраля в Twitter.

Айсен Никоалев 14 февраля в Москве встретился генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Стороны договорились, что турнир памяти президента Федерации бокса Якутии, заслуженного работника народного хозяйства республики, почетного строителя России Александра Федотова с 2021 года будет отборочным этапом к российскому чемпионату.

Напомним, что первый республиканский турнир по боксу памяти Александра Федотова прошел в 2013 году в Чурапче. В 2015 году он получил статус всероссийских соревнований класса «А». В этом году турнир состоится в седьмой раз с 18 по 22 февраля в Якутске. Соревнования пройдут в СК «50 лет Победы» в весовой категории от 49 кг. Организаторы: Федерация бокса России и Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия).