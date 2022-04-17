Турнир Nord League по панкратиону: победы и травмы

Вчера в Якутске состоялся турнир «NORD LEAGUE» по современному панкратиону памяти Алексея Никифорова и Игоря Сивцева. Турнир прошел во дворце спорта «50 лет Победы».

Сергей Шарин стал победитель турнира «Nord League»! Боец клуба «Саха Врестлинг ММА» выиграл по очкам Никиту Чакоева. Его поздравил с победой мэр Якутска Евгений Григорьев, сообщает тгк Спорт Якутии.

На турнире не обошлось без ЧП. В главном бою вечера Григорий Барашков, ведя поединок во втором раунде получил травму. В итоге по решению главного судьи турнира Дмитрия Конькова бой признан официально не состоявшимся.

Серьезная травма на турнире прервала бой

Блогеры Кеша Хобуев и Андрей Слепцов, которые еще на взвешивании устроили потасовку, на турнире действительно показали зрелищный бой и зарубились по-настоящему! Слепцов в третьем раунде послал даже в нокдаун. В итоге — мировая.

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