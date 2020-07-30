«Кубок чемпиона» станет отборочным этапом на «Игры Дыгына». Многоборцы разыграют 9 путевок в финальную часть престижного турнира.

Республиканский турнир «Кубок чемпиона» по национальному многоборью на призы семикратного победителя «Игр Дыгына» Ивана Белолюбского запланирован на 8 и 9 августа. Местом проведения состязаний выбрана спортивная арена стадиона «Туймаада» им. Н.Н.Тарского. Турнир станет отборочным этапом в финальную часть «Игр Дыгына», об этом и о другом «Спорт Якутии» сообщил начальник управления физической культуры и спорта г.Якутска Константин Бурцев.

«Положение о соревновании уже согласовано и утверждено. Свои подписи и печати поставили организаторы в лице Федерации национального многоборья, столичного Управления физкультуры и спорта, Центра национальных видов спорта им В.Манчаары и Управления физической культуры и массового спорта. Последней инстанцией, которая разрешит провести турнир станет управление Роспортебнадзора по РС(Я), в адрес которого мы уже направили письмо.

Турнир «Кубок чемпиона» пройдет без зрителей, к соревнованиям будут допущены только участники, тренеры, организаторы и аккредитованные СМИ в ограниченном количестве.

На сегодняшний день еще ни один спортсмен не подавал заявку об участии, но уверен со следующей недели многоборцы проявят активность. В турнире будет разыграно 9 путевок в финальную часть «Игр Дыгына», так что желающих проверить свои силы будет много», — добавил Константин Бурцев.

Финальная же часть «Игр Дыгына» возможно состоится в начале осени – в сентябре, в рамках празднования Дня города Якутска, которому исполнится 388 лет в этом году. Финал престижного турнира по национальному многоборью впервые пройдет в закрытом помещении.

Известно, что путевки в финальную часть на сегодняшний день имеют лишь трое спортсменов. Егор Филиппов (Хангаласский), как действующий победитель прошлого года, а также Владимир Федоров (Нюрбинский) и Алексей Уваровский (Кобяйский), завоевавшие это право, выиграв чемпионам республики 2020 года по национальному многоборью.