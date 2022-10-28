Турнир Коркина: якутских спортсменов наградили

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на торжественном открытии турнира Коркина наградил известных спортсменов республики за вклад в развитие спорта высших достижений и высокие спортивные результаты Владимира ЕГОРОВА, Виктора РАССАДИНА и Эдуарда ГРИГОРЬЕВА.

Фото: Надежда КОРОТОВА, SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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