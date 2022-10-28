Турнир Коркина: Первые победы и поражения

Сегодня в Якутске стартовал международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия КОРКИНА.

Якутский борец Станислав СВИНОБОЕВ выиграл у болгарина Н.ДИМИТРОВА 11:0 за 2 минуты в весе 74 кг.

Константин ВЛАСОВ из Якутии выиграл 1:0 первый период у чемпиона Европы Курбана ШИРАЕВА в весе 74 кг, но проиграл схватку со счетом 1:4

Напомним, что в соревнованиях за медали поборются 150 спортсменов из разных регионов России и десяти стран.