Турнир Коркина: Броски, захваты и абсолютный контроль… (фоторепортаж)

Международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина в этом году собрал сильнейших спортсменов со всего мира. Стены спортивного комплекса «Триумф» сотрясались от накала страстей…

Предлагаем посмотреть фоторепортаж Владислава и Надежды Коротовых.

Якутские борцы на международном турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина завоевали шесть медалей, в том числе одну золотую и пять бронзовых наград. Арыйан Тютрин стал чемпионом в весовой категории 57 кг. В международном турнире приняли участие 193 спортсмена из 12 зарубежных стран мира и России.