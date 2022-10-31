31.10.2022
02:13
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Спорт

Турнир Коркина: Броски, захваты и абсолютный контроль… (фоторепортаж)

Международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина в этом году собрал сильнейших спортсменов со всего мира. Стены спортивного комплекса «Триумф» сотрясались от накала страстей…

Предлагаем посмотреть фоторепортаж Владислава и Надежды Коротовых.

Якутские борцы на международном турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина завоевали шесть медалей, в том числе одну золотую и пять бронзовых наград. Арыйан Тютрин стал чемпионом в весовой категории 57 кг. В международном турнире приняли  участие 193 спортсмена из 12 зарубежных стран мира и России.

Фото: Владислава и Надежды Коротовых, специально для сетевого издания SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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