Турнир «Энергия мяча» выявил лучших футболистов

В минувшие выходные на спортивной площадке школы №24 города Якутска прошел турнир «Энергия мяча» на призы Якутскэнерго. В двух возрастных категориях встретились лучшие футболисты Промышленного, Губинского и Гагаринского округов столицы.

По традиции турнира, который проводится уже во второй раз, перед соревнованиями активисты молодежного объединения «Энергия» напомнили всем участникам турнира о правилах энергобезопасности.

Несмотря на холодный ветер на поле разгорелись жаркие баталии между самых ярых поклонников этой игры с мячом.

В итоге, забив соперникам 7 голов и пропустив лишь два, в возрастной группе 12-14 лет победителями стали футболисты Гагаринского округа. Недаром Кирилл Долгов из этой команды назван лучшим нападающим. На один мяч больше позволили забить в свои ворота их конкуренты из Губинского. Промокруг занял третье место. Лучшим защитником стал Богдан Полудоров (Промышленный), лучшим вратарем – Александр Лазарев (Губинский).

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В группе 15-17 лет не было равных футболистам Губинского округа. На их счету 15 голов в ворота противников. И значительную лепту внес лучший нападающий турнира Никита Станкевич. На втором месте промышленники, они пропустили только один мяч, чему безусловно серьезно поспособствовал лучший защитник Никита Семиусов. Но по числу забитых (7) и сумме очков с лидерами, конечно, сравниться они не смогли. На третьем месте оказались Гагаринский округ и лучший вратарь турнира Андрей Ачикасов.

Помимо призовых сертификатов в спортивные магазины каждая команда получила от энергокомпании энциклопедию юного энергетика, которая поможет ребятам узнать секреты появления энергии. Она признана лучшим профориентационным изданием на республиканском этапе конкурса среди компаний топливно-энергетического комплекса – «МедиаТЭК – 2019».