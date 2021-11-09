Турмаршруты Якутии стали финалистами Всероссийского проекта!

Агентство стратегических инициатив запускает народное голосование за авторские турмаршруты, которые представили финалисты Всероссийского проекта «Открой свою Россию» — продюсеры впечатлений и их команды. Голосование пройдет с 8 по 14 ноября на сайте zagorizont.me.

Ранее мы сообщали, что проекты от Якутии будут представлены во Всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию».

3 ноября Экспертная группа, а также организатор и оператор Всероссийского проекта «Открой свою Россию» завершили работу по отбору 60 маршрутов, которые примут участие в народном голосовании с 8 по 14 ноября и в Очной предзащите проектов в формате «Дебаты ринг» 11-12 ноября.

Среди 60 отобранных экспертами направлений есть маршруты от Якутии — ООО «Синяя-тур» с маршрутами «Дыхание северной земли», «Тайны северной шамбалы» и ООО «Туризм Якутия» с маршрутом «Прикосновение к самобытности народа Саха (активный тур)».

С 8 по 14 ноября на сайте zagorizont.me. пройдет народное голосование за авторские турмаршруты.

Народное голосование позволит выявить лидеров конкурса. Голосовать можно за любое количество маршрутов, но за каждый их них только один раз. Для того чтобы отдать голос за понравившиеся туристические маршруты, необходимо:

— зарегистрироваться на сайте проекта,

— зайти в раздел «Карта маршрутов»,

— выбрать вкладку «Финалисты»,

— проголосовать за маршруты, поставив «Лайк».

Каждый голос важен и имеет огромное значение. Давайте поддержим Якутию!