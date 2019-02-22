ТурЛюкс дарит скидки мужчинам на покупку любого тура!

В честь праздника Дня защитника Отечества компания «ТурЛюкс» дарит скидки всем мужчинам на покупку любого тура! ✈️

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Специально для Вас в этот день ⏰ работаем до последнего клиента. Девиз этого дня Пришел, увидел, купил! ✊

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✏️ Для расчёта стоимости тура, пишите:

— страну, которую вы хотели бы посетить

— желаемые даты вылета

— количество дней отпуска

— количество отдыхающих человек TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940 WhatsApp: 8-964-420-93-95 Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103 Сайт: http://tour-lux.ru/ Оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhapress&utm_medium=no&utm_campaign=news Источник: ГТА "Тур Люкс"

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