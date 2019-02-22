ТурЛюкс дарит скидки мужчинам на покупку любого тура!

В честь праздника Дня защитника Отечества компания «ТурЛюкс» дарит скидки всем мужчинам на покупку любого тура! ✈️
⠀
Специально для Вас в этот день ⏰ работаем до последнего клиента. Девиз этого дня Пришел, увидел, купил! ✊
⠀
✏️ Для расчёта стоимости тура, пишите:
— страну, которую вы хотели бы посетить
— желаемые даты вылета
— количество дней отпуска
— количество отдыхающих человек
TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK
Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940
WhatsApp: 8-964-420-93-95
Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
Сайт: http://tour-lux.ru/
Оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhapress&utm_medium=no&utm_campaign=news
Источник: ГТА "Тур Люкс"