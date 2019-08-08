Туркомплекс «Орто дойду» предлагает провести незабываемый день рождения или юбилей вместе с нами!

Чем же может удивить всеми любимый туристический комплекс «Орто Дойду»?

Во-первых, наша национальная кухня! Обилие деликатесов, необычная подача блюд, совершенство вкуса якутской кухни не оставляет равнодушным даже самого заядлого гурмана.

Мы предлагаем 3 уютных зала для проведения мероприятий:

— Зал: «Камелёк» вместимостью до 20 человек

— Зал: VIP вместимостью до 20 человек

— Зал: Центральный вместимостью до 60 человек

Средний чек по банкетному меню составляет от 1700 — 2000 т.р.

В середине июня распахнул двери новый большой навес вместимостью до 400 человек! Белоснежная и масштабная, по истине, праздничная и светлая веранда, уже принимает своих гостей!

Так же, у нас особой популярностью пользуются гостевые благоустроенные домики, возле них имеется мангальная зона и дрова. В каждом гостевом домике имеется 8 спальных мест, большой обеденный стол, мини-кухня, вся необходимая посуда, микроволновая печь, холодильник, эл.чайник, телевизор, караоке. Домики все благоустроенные (туалет и душ все находится внутри)

Рядом вы прогуляетесь до сопки, где открывается прекрасный вид на нашу матушку-природу и сделаете незабываемые фотографии местности. В десяти минутах хотьбы расположен зоопарк.

Конечно же, приятным бонусом к вечеру именинника идет скидка 10%!

«Орто Дойду» ждет каждого гостя и готов воплотить самые необычные идеи для Вашего праздника!

Наши контакты: 8914271127, 89246636777

Покровский тракт, 49 км.

orto-doydu.ru

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