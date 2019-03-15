Туркам вдвойне приятно

На главное спортивное событие года – Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин из Турции прибыла делегация спортсменов во главе с руководителем сборной, Президентом Ассоциации бизнесменов России и Турции Махмудоглу Омер.

В состав делегации вошли 15 человек (руководитель, 10 борцов, тренеры, врач и судья).

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» в лице Айхала Габышева и министерство строительства РС (Я) в лице министра Павла Аргунова — ответственные за пребывание турецкой делегации в Якутске.

Сегодня в офисе Союза строителей каждому члену сборной команды вручили памятные сувениры – якутский нож и чорон, а также журнал о Кубке мира и презентационные книги о Республике Саха (Якутия). В свою очередь, Махмудоглу Омер передал своему другу и деловому партнеру Айхалу Габышеву подарок от Ассоциации бизнесменов России и Турции.

В день приезда гостям показали туркомплекс «Чочур Муран».

Мы попросили комментарии у руководителя делегации Махмудоглу Омера.

«Вольная борьба для нас, жителей Турции и для всех тюрков является национальным видом спорта. Нам вдвойне приятно участвовать на этом Кубке мира по вольной борьбе среди мужчин, так как спортивное мероприятие пройдет в Республике Саха (Якутия). Для нас это священная земля, Родина наших братьев, тюрков. В октябре 2017 года Айсен Сергеевич Николаев в городе Стамбул провел Дни Якутска. В рамках этого мероприятия состоялись различные встречи. Также были организованы имиджевые культурные мероприятия. Кроме того, хочется отметить, что в Москве мы были приглашены на Дни Дальнего Востока в качестве почетных гостей. Приняли участие в презентации инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия). По итогам этих двух событий мы решили создать Ассоциацию Турецкой Республики и Республики Саха (Якутия) Российской Федерации. Генеральный штаб находится в городе Анталия. Мы планируем работать над повышением имиджа и инвестиционной привлекательности республики Саха, привлекать турецких инвесторов на территорию Якутии и России в целом. Двусторонние отношения наших стран ежегодно развиваются. В 2019 году мы ждем порядка 15 миллионов туристов только в Анталии. Товарооборот между нашими странами в этом году достигнет ста миллиарда долларов. Мы очень благодарны руководству республики, главе Айсену Сергеевичу Николаеву за то, что по его инициативе Кубок мира проводится в Якутии. Это серьезный шаг. В ближайшее время мы планируем приехать сюда с нашими инвесторами, посетить прекрасную республику Саха. Мы признательны Айхалу Ивановичу Габышеву, министру строительства Павлу Аргунову и замминистра Петру Кушкирину за теплый прием», — поделился он.

По словам руководителя делегации, на Кубок прибыли молодые, перспективные спортсмены Турции.

«Приехали на Кубок с молодыми, но перспективными борцами. Сейчас делаем ставку на олимпийские медали. Календарный план по вольной борьбе очень насыщен, три дня назад был Чемпионат Европы, где участвовали самые сильные наши борцы. И поэтому они не успели попасть на Кубок мира», — поделился Махмудоглу Омер.