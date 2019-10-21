Туризм в Верхоянье надо развивать

В рамках рабочего визита в Верхоянский улус вице-премьер Якутии Алексей СТРУЧКОВ рассказал, что район имеет потенциал для развития туризма.

“Мы будем давать соответствующее поручение для курирующего министерства с целью помочь новым и действующим проектам”, — рассказал зампред.

Отметим, город Верхоянск считается самым холодным местом на Земле, самая низкая температура зафиксирована на отметке – 69,8 С. Район активно принимает участие в масштабных туристических проектах, таких как «Город Верхоянск – Полюс Холода Северного полушария», «Покорители Холода — 2021». Также в Верхоянске будет дан старт масштабному российскому проекту «Специальная Олимпиада России в Арктике» для поддержки людей с ограниченными возможностями.