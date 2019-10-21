Туризм в Верхоянье надо развивать
В рамках рабочего визита в Верхоянский улус вице-премьер Якутии Алексей СТРУЧКОВ рассказал, что район имеет потенциал для развития туризма.
“Мы будем давать соответствующее поручение для курирующего министерства с целью помочь новым и действующим проектам”, — рассказал зампред.
Отметим, город Верхоянск считается самым холодным местом на Земле, самая низкая температура зафиксирована на отметке – 69,8 С. Район активно принимает участие в масштабных туристических проектах, таких как «Город Верхоянск – Полюс Холода Северного полушария», «Покорители Холода — 2021». Также в Верхоянске будет дан старт масштабному российскому проекту «Специальная Олимпиада России в Арктике» для поддержки людей с ограниченными возможностями.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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