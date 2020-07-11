Туристы из Москвы посетили Якутию

На днях Якутию посетила семья из Москвы Алексей и Анна Власенковы, которые выиграли путёвку на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве» в декабре 2019 года, передаёт пресс-служба Минпреда Якутии.

Власенковы стали одними из победителей конкурса «Большой Дальневосточный квест», который проводился в рамках фестиваля. В борьбе за путевки участвовали тысячи человек. По условиям конкурса, все желающие должны были правильно ответить на вопросы викторины на сайте конкурса, а затем выполнить задания на площадке фестиваля в московском Экспоцентре. В качестве призов участники получили турпутевки на посещение 10 дальневосточных регионов России.

«Летели, казалось бы, в не теплое место, где зимой может и — 60 стукнуть. Но, как говорится, удивлению нет предела: жара под + 40 градусов, песчаные пляжи на бескрайней реке Лене. Даже есть места как в пустыне, песчаные барханы, где песок горячий. А есть места, где лёд просто лежит на берегу. В итоге нам приходилось мазаться солнцезащитным кремом через каждые три часа, а иначе вовсе бы сгорели.

А красота Ленских столбов, которые образовались миллионы лет назад, просто завораживает! Приятно удивлены гостеприимством якутского народа, гостю — самое почетное место. Обычаи якутов не менее удивительные, мы были на самом настоящем шаманском обряде «Алгыс»», — поделились Власенковы своими впечатлениями.

Спонсором выступила авиакомпания «Якутия». Компания предоставила авиабилеты по маршруту Москва — Якутск — Москва победителям квеста, туристические услуги предоставил местный туроператор ООО «Сибирь Дискавери».

Справка:

Фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» — это ежегодное мероприятие, целью которого служит развитие туристического и инвестиционного потенциала макрорегиона. Организаторами фестиваля выступают Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке Правительства Москвы.