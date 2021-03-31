Туристическое будущее Якутска

В Якутской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям под председательством Алевтины Эверстовой.

Рассмотрено два вопроса – о разработке Концепции развития туризма в г. Якутск и об исполнении муниципальной программы по поддержке и развитию предпринимательства.

По первому вопросу выступила начальник Департамента предпринимательской деятельности и развития туризма Окружной администрации г. Якутска Ирина Седова.

Как отметила Ирина Седова, республиканская Концепция развития туризма была принята в апреле 2020 года, а в конце года — Стратегия развития туризма на период до 2025 года. Для органов местного самоуправления было предложено исполнить два пункта: разработку самой концепции, причем, этот пункт носил рекомендательный характер и создание мастер-планов по развитию туризма в муниципальных образованиях (срок до мая 2021 г.). Как сообщила начальник Департамента, последний пункт был исполнен.

Говоря о концепции, Ирина Седова обратила внимание, что Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) рекомендует сделать местную концепцию развития, но только при условии софинансирования, плюс предлагает включить свои проекты.

«На данный момент у нас есть большой проект Тулагино-Кильдямского наслега, они планируют целый квартал. Также в ближайшее время планируется «Квартал Труда», который, в том числе, может стать тоже очень большой, хорошей достопримечательностью города. И есть проект «Малый Хатыстах», который мы курируем совместно с Минпредом. То есть Концепцию мы практически разработали, сейчас она находится на завершающей стадии, оговариваются последние, заключительные предложения с Координационным советом и Общественным советом по туризму при главе города», — сообщила она.

Кроме этого, было отмечено, что сейчас Департамент полностью пересматривает муниципальную программу, поскольку по подпрограмме по развитию туризма заложено недостаточно средств – всего 1 млн. руб. «На какие-то мероприятия в рамках Концепции этих денег, конечно же, недостаточно», — отметила Ирина Седова и озвучила предложения регионального министерства по части развития туризма в городском округе.

В ходе обсуждения вопроса члены комиссии задали вопросы по финансированию программы, работе с партнерами, составу рабочей группы по разработке Концепции, проведению мероприятий с участием представителей туристических фирм.

Отвечая на последний вопрос, Ирина Седова сообщила, что в рамках Общественного совета по туризму в апреле планируется провести расширенное заседание по Концепции развития туризма в г. Якутск, на которое будут приглашены представители всех туристических фирм с целью аккумуляции предложений по развитию отрасли. По словам начальника Департамента, в апреле-мае планируется завершить работу по Концепции.

Также было озвучено, что на май в «Точке кипения» планируется провести ярмарку «Якутск туристический».

В ходе обсуждения члены постоянной комиссии задали вопрос заместителю главы города по экономике и финансам Георгию Гаврильеву – планируется ли увеличение финансирования в сфере развития туризма в рамках нынешнего года? На что он ответил: «Если будет четкое понимание по обеспеченности средствами, как источник для финансового обеспечения мероприятий по поддержке предпринимательства и туризма, мы будем его рассматривать».

Депутат Гордумы Александр Яковлев задал вопрос Ирине Седовой: если Концепция развития туризма в г. Якутск разрабатывается совместно с Минпредом, то предусматривается ли финансирование? Но она ответила, что никакого финансирования для города не предусматривается. Однако сейчас Минпред будет запускать конкурс по софинансированию муниципальных программ. То есть любое муниципальное образование, в том числе, и г. Якутск может участвовать в этом конкурсе.

«По практике прошлых лет, от 10 до 15 % мы должны заложить в бюджет города, а остальную часть будет софинансировать Минпред в рамках республиканской программы», — сообщила Ирина Седова.

Председатель постоянной комиссии Алевтина Эверстова высказалась за необходимость развития оздоровительного, лечебного туризма. В качестве примера депутат привела Абалахскую грязелечебницу в Нижнем Бестяхе, где есть и минеральные источники. По ее мнению, необходимо построить в г. Якутске очень хорошую гостиницу, которая бы вполне могла стать, как в Карловых Варах, грязелечебницей с питьевой галереей.

«Во всех странах это делается не на прямом источнике- обычно привозятся грязи в недалеко расположенный санаторий. И также делают и на Кавказских минеральных водах — воду привозят в санаторий, подогревают до определенной температуры и продают. Мы должны смотреть не только на день сегодняшний. Поэтому развитие именно оздоровительного туризма, думаю, имело бы большую перспективу», — заметила она.

Далее был рассмотрен вопрос об исполнении муниципальной программы “Поддержка и развитие предпринимательства и развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2018 — 2022 годы”. С информацией также выступила начальник Департамента предпринимательской деятельности и развития туризма Окружной администрации г. Якутска Ирина Седова.

Члены постоянной комиссии приняли информацию к сведению.