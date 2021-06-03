03.06.2021
21:53
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Путешествия & Отдых

Туристический комплекс «Японский дом в Кэнкэмэ, 46 км по Вилюйскому тракту» приглашает вас!

Дорогие друзья, Туристический комплекс «Японский дом в Кэнкэмэ, 46 км по Вилюйскому тракту» приглашает вас!

5 июня мы открываем летний сезон активного отдыха в экологически чистом и красивейшем месте, в пригороде Якутска, в местности «КЭНКЭМЭ» (Вилюйский тр.46 км).

Это место, где природа наполняет вас энергией жизни и даёт силы.

Приглашаем наших художников , а также всех желающих провести отдых, подышать свежим воздухом и полюбоваться красивыми пейзажами!

Мы предлагаем следующие услуги:

  • Ночевка в экодоме;
  • Пешие прогулки по экотропе;
  • Мангал, кострище и стол в беседке;
  • Таёжный чай;
  • Купалка;
  • Уникальная сосновая бочка «Генератор энергии»;
  • Лежанки для релаксации;
  • Рыбалка;
    С собой берёте спальный мешок и продукты питания!

Зарядитесь энергией, радостью и новыми впечатлениями!

Подробности по телефонам: 89245698922 и 89142702746.

Места ограничены!

Фото: Туристический комплекс "Японский дом в Кэнкэмэ, 46 км по Вилюйскому тракту"
Источник: На правах рекламы. Туристический комплекс "Японский дом в Кэнкэмэ, 46 км по Вилюйскому тракту"
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+7 (999) 174-67-82
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