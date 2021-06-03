Туристический комплекс «Японский дом в Кэнкэмэ, 46 км по Вилюйскому тракту» приглашает вас!
Дорогие друзья, Туристический комплекс «Японский дом в Кэнкэмэ, 46 км по Вилюйскому тракту» приглашает вас!
5 июня мы открываем летний сезон активного отдыха в экологически чистом и красивейшем месте, в пригороде Якутска, в местности «КЭНКЭМЭ» (Вилюйский тр.46 км).
Это место, где природа наполняет вас энергией жизни и даёт силы.
Приглашаем наших художников , а также всех желающих провести отдых, подышать свежим воздухом и полюбоваться красивыми пейзажами!
Мы предлагаем следующие услуги:
- Ночевка в экодоме;
- Пешие прогулки по экотропе;
- Мангал, кострище и стол в беседке;
- Таёжный чай;
- Купалка;
- Уникальная сосновая бочка «Генератор энергии»;
- Лежанки для релаксации;
- Рыбалка;
С собой берёте спальный мешок и продукты питания!
Зарядитесь энергией, радостью и новыми впечатлениями!
Подробности по телефонам: 89245698922 и 89142702746.
Места ограничены!
Фото: Туристический комплекс "Японский дом в Кэнкэмэ, 46 км по Вилюйскому тракту"
Источник: На правах рекламы. Туристический комплекс "Японский дом в Кэнкэмэ, 46 км по Вилюйскому тракту"
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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