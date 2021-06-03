Туристический комплекс «Японский дом в Кэнкэмэ, 46 км по Вилюйскому тракту» приглашает вас!

Дорогие друзья, Туристический комплекс «Японский дом в Кэнкэмэ, 46 км по Вилюйскому тракту» приглашает вас! 5 июня мы открываем летний сезон активного отдыха в экологически чистом и красивейшем месте, в пригороде Якутска, в местности «КЭНКЭМЭ» (Вилюйский тр.46 км). Это место, где природа наполняет вас энергией жизни и даёт силы. Приглашаем наших художников , а также всех желающих провести отдых, подышать свежим воздухом и полюбоваться красивыми пейзажами! Мы предлагаем следующие услуги: Ночевка в экодоме;

Пешие прогулки по экотропе;

Мангал, кострище и стол в беседке;

Таёжный чай;

Купалка;

Уникальная сосновая бочка «Генератор энергии»;

Лежанки для релаксации;

Рыбалка;

С собой берёте спальный мешок и продукты питания! Зарядитесь энергией, радостью и новыми впечатлениями! Подробности по телефонам: 89245698922 и 89142702746. Места ограничены!

Фото: Туристический комплекс "Японский дом в Кэнкэмэ, 46 км по Вилюйскому тракту" Источник: На правах рекламы. Туристический комплекс "Японский дом в Кэнкэмэ, 46 км по Вилюйскому тракту"

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