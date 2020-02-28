Туристический комплекс ОртоДойду приглашает прекрасных дам на корпоратив
Дорогие девушки!
Приглашаем вас принять участие в спортивно-развлекательной программе «А ну-ка, девушки!», посвященной Международному женскому дню.
Она состоится 7 МАРТА в 15-00 в туркомплексе «ОРТОДОЙДУ”.
Программа будет состоять из нескольких конкурсов, в которых вы сможете проявить свои способности. Эрудиция, смекалка и чувство юмора пригодится вам для участия в состязании.
Позитив, интерактив и креатив гарантируем!
Ждем Вас!
В программе:
— соревнование для представительниц прекрасного пола
— праздничный стол
— шашлыки
Ср.чек от 1200 руб/чел. Напитки, фрукты, шашлыки можно с собой.
Положение состязаний:
№1. Бег по
сугробам 50 метров. (зачет время)
№2. Лопаем стену из воздушных шаров
№3. Чистка карасей (зачет время)
№4. Перетягивание каната. (зачет время)
№5. Меткий стрелок (внутри в здания).
Состав
команды: 3 представительницы женского пола
Оргвзнос: 500рб\команда
Адрес: Покровский тракт, 49 км
Заявки: 89142711227
+7 (999) 174-67-82