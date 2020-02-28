28.02.2020
12:51
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Путешествия & Отдых

Туристический комплекс ОртоДойду приглашает прекрасных дам на корпоратив

Дорогие девушки! 

Приглашаем вас принять участие в спортивно-развлекательной программе «А ну-ка, девушки!», посвященной Международному женскому дню.

Она состоится 7 МАРТА в 15-00 в туркомплексе «ОРТОДОЙДУ”. 

Программа будет состоять из нескольких конкурсов, в которых вы сможете проявить свои способности. Эрудиция, смекалка и чувство юмора пригодится вам для участия в состязании.

Позитив, интерактив и креатив гарантируем! 

Ждем Вас!

В программе:
— соревнование для представительниц прекрасного пола
— праздничный стол  
— шашлыки 

Ср.чек от 1200 руб/чел. Напитки, фрукты, шашлыки можно с собой.

Положение состязаний:

№1. Бег по сугробам 50 метров. (зачет время)
№2. Лопаем стену из воздушных шаров  
№3. Чистка карасей (зачет время)  
№4. Перетягивание каната. (зачет время) 
№5. Меткий стрелок (внутри в здания). 

Состав команды: 3 представительницы женского пола
Оргвзнос: 500рб\команда

Адрес: Покровский тракт, 49 км
Заявки: 89142711227

Источник: На правах рекламы.
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