Туристический комплекс ОртоДойду приглашает прекрасных дам на корпоратив

Дорогие девушки!

Приглашаем вас принять участие в спортивно-развлекательной программе «А ну-ка, девушки!», посвященной Международному женскому дню.

Она состоится 7 МАРТА в 15-00 в туркомплексе «ОРТОДОЙДУ”.

Программа будет состоять из нескольких конкурсов, в которых вы сможете проявить свои способности. Эрудиция, смекалка и чувство юмора пригодится вам для участия в состязании.

Позитив, интерактив и креатив гарантируем!

Ждем Вас!

В программе:

— соревнование для представительниц прекрасного пола

— праздничный стол

— шашлыки

Ср.чек от 1200 руб/чел. Напитки, фрукты, шашлыки можно с собой.

Положение состязаний:

№1. Бег по сугробам 50 метров. (зачет время)

№2. Лопаем стену из воздушных шаров

№3. Чистка карасей (зачет время)

№4. Перетягивание каната. (зачет время)

№5. Меткий стрелок (внутри в здания).

Состав команды: 3 представительницы женского пола

Оргвзнос: 500рб\команда

Адрес: Покровский тракт, 49 км

Заявки: 89142711227