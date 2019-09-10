10.09.2019
13:04
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Путешествия & Отдых
Туристический комплекс Орто Дойду забросали ягодами и грибами!
Вот уже на протяжении двух недель от нас уезжают довольные и с полными пакетами грибов и ягод гости туристического комплекса Орто Дойду!
Матушка-Природа щедро забросала лес вкусностями, которые стоит только собрать!
Ждем каждого гостя по грибы и по ягоды с ночевкой в гостевых домиках, беседках и охотничьем доме. Разместим, накормим и подарим хорошее настроение!
Гостевые домики заезд с 13.00-выезд 12.00 следующего дня, стоимость на чел. = 1500, каждый домик вмещает 8 человек, рядом мангал и дрова для жарки наивкуснейших и сочных шашлычков!
Лови осенние дары природы и успевай запастись ими на целый год!
Мы Вас ждем!
Наши контакты: 711227, 89246636777
Покровский тракт, 49 км.
orto-doydu.ru
@orto_doydu_restoran
Фото: Туристический комплекс Орто Дойду.
Источник: Туристический комплекс Орто Дойду.
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Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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