Туристический комплекс Орто Дойду забросали ягодами и грибами!

Вот уже на протяжении двух недель от нас уезжают довольные и с полными пакетами грибов и ягод гости туристического комплекса Орто Дойду!

Матушка-Природа щедро забросала лес вкусностями, которые стоит только собрать!

Ждем каждого гостя по грибы и по ягоды с ночевкой в гостевых домиках, беседках и охотничьем доме. Разместим, накормим и подарим хорошее настроение!

Гостевые домики заезд с 13.00-выезд 12.00 следующего дня, стоимость на чел. = 1500, каждый домик вмещает 8 человек, рядом мангал и дрова для жарки наивкуснейших и сочных шашлычков!

Лови осенние дары природы и успевай запастись ими на целый год!

Мы Вас ждем!

Наши контакты: 711227, 89246636777

Покровский тракт, 49 км.

orto-doydu.ru

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