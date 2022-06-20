20.06.2022
16:42
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Общество

Тургун Попов: Из Украины с любовью

Лидер движения Ураанхай, автор одноимённой трилогии Тургун Попов поздравляет земляков с наступающим национальным праздником ысыах по видео из Украины.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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