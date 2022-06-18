«Тургеневскую карту» для пожилых предложили создать «серебряные» волонтеры Якутии

«Серебряные» волонтеры Якутии приняли участие в онлайн-форуме «Серебряное волонтерство: ключевые аспекты развития и взаимодействия с органами исполнительной власти». На форуме также присутствовала Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова.

Справка: «Серебряное» волонтерство — вид добровольческой деятельности, который помогает людям старшего возраста найти себя после выхода на пенсию, вести активный образ жизни, общаться и помогать тем, кому необходима помощь.

Координатор федерального проекта «Старшее поколение», заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова в своей речи отметила, что вопросы развития «серебряного» волонтерства, озвученные в федеральных округах, будут обсуждены на итоговой встрече форума в Москве. «Мы обменяемся успешным опытом и проработаем все поступившие предложения», — отметила Галина Карелова.

«В республике с 2019 года в рамках национального проекта „Демография. Старшее поколение“ реализуется региональная программа „Вместе к активному долголетию 55+“. Мы работаем в тесном контакте с Министерством труда и соцразвития, партией „Единая Россия“. У нас очень много проектов, похожих на те, что реализуются по всей стране, и у нас есть очень интересные предложения», — сообщила на форуме Евдокия Евсикова.

Директор Ресурсного Центра соцзащиты «Победа» при Министерстве труда и соцразвития Якутии и по совместительству координатор «серебряных» волонтеров республики Галина Лебедева рассказала о проектах, которые реализуются в нашей республике, а также озвучила предложения.

«Я бы хотела обратить ваше внимание, что финансирование федеральной программы „Старшее поколение“ в основном идет на укрепление материально-технической базы социальных учреждений и строительство новых. Хотелось бы, чтобы также было финансирование санаторно-курортного лечения пенсионеров старше 60 лет, с помощью которого можно было бы подправить здоровье старшему поколению, и кроме этого, поощрить наших „серебряных“ волонтеров», — сказала Галина Лебедева.

Также она предложила, чтобы по примеру «Пушкинской карты», которая ориентирована на молодежь, появилась и «Тургеневская карта», которая бы распространялась на пожилых людей.

В ходе мероприятия представители регионов обменивались практическим опытом по развитию данного движения и вносили свои предложения по вовлечению граждан старшего возраста в сообщество «серебряных» волонтеров.

По данным организаторов, в форуме приняло участие порядка 400 участников с различных субъектов Дальневосточного федерального округа. Отметим, что в онлайн-мероприятии также приняли участие представители Амгинского, Алданского, Усть-Алданского, Горного, Нерюнгринского и других районов Республики Саха (Якутия).