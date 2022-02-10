10.02.2022
10:08
115

Происшествия

Турфирма вернула школьникам деньги

Прокуратура города Якутска провела проверку по коллективному обращению родителей несовершеннолетних.

Установлено, что между туристической фирмой и руководителем школьного тура заключен договор оказания услуг на туристическую поездку группы школьников в составе 9 детей в г. Москва и г. Санкт-Петербург.

Впоследствии руководителем школьного тура с учетом сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в адрес фирмы направлено заявление об отмене поездки и возврате оплаченных денежных средств в размере свыше 250 тыс. рублей.

Вместе с тем в нарушение требований закона туроператором в течение длительного период времени средства не возвращены.

Прокуратура внесла в адрес руководителя туристической фирмы представление. 

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, денежные средства потребителям услуг возвращены в полном объеме, права граждан восстановлены.

Источник: старший помощник прокурора г. Якутска Мария Чегодаева
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх