Турфирма вернула школьникам деньги

Прокуратура города Якутска провела проверку по коллективному обращению родителей несовершеннолетних.

Установлено, что между туристической фирмой и руководителем школьного тура заключен договор оказания услуг на туристическую поездку группы школьников в составе 9 детей в г. Москва и г. Санкт-Петербург.

Впоследствии руководителем школьного тура с учетом сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в адрес фирмы направлено заявление об отмене поездки и возврате оплаченных денежных средств в размере свыше 250 тыс. рублей.

Вместе с тем в нарушение требований закона туроператором в течение длительного период времени средства не возвращены.

Прокуратура внесла в адрес руководителя туристической фирмы представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, денежные средства потребителям услуг возвращены в полном объеме, права граждан восстановлены.