15.07.2020
19:18
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Путешествия & Отдых

Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией

Турецкое министерство транспорта заявило 15 июля, что между Турцией и Россией достигнуто соглашение о возобновлении авиасообщения. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян

Сообщается, что перелеты могут быть возобновлены уже сегодня, 15 июля.

По информации агентства, договоренность была достигнута в ходе переговоров, прошедших минувшей ночью.

При этом пока что турецкий флагманский авиаперевозчик Turkish Airlines не изменял свое расписание на сайте, там по-прежнему возобновление полетов в Россию начинается с 1 августа.

Источник: Российская газета. https://rg.ru/2020/07/15/smi-mintrans-turcii-soobshchil-o-vozobnovlenii-aviasoobshcheniia-s-rossiej.html
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