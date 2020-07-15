15.07.2020
19:18
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Путешествия & Отдых
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Турецкое министерство транспорта заявило 15 июля, что между Турцией и Россией достигнуто соглашение о возобновлении авиасообщения. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
Сообщается, что перелеты могут быть возобновлены уже сегодня, 15 июля.
По информации агентства, договоренность была достигнута в ходе переговоров, прошедших минувшей ночью.
При этом пока что турецкий флагманский авиаперевозчик Turkish Airlines не изменял свое расписание на сайте, там по-прежнему возобновление полетов в Россию начинается с 1 августа.
Источник: Российская газета. https://rg.ru/2020/07/15/smi-mintrans-turcii-soobshchil-o-vozobnovlenii-aviasoobshcheniia-s-rossiej.html
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