Турчак предложил реформу системы борьбы с лесными пожарами

Секретарь генсовета «Единой России» предложил создать систему космического мониторинга за лесами и устранить нехватку лесников. «Власть будет давить «черных лесорубов», — также пообещал Турчак.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предлагает пересмотреть подходы к борьбе с лесными пожарами, заявил он РБК: «Существующая система борьбы с лесными пожарами менялась, исходя из необходимости оптимизировать расходы на лесоохрану. Сегодня мы видим, что этот подход нужно пересматривать».

«Субъекты не справляются с тушением лесных пожаров, значит, необходимо усилить роль федерального центра в системе мониторинга и тушения пожаров», — пояснил Турчак. При этом изменения не должны привести к простому вливанию дополнительных средств в недостаточно эффективную систему управления, подчеркнул единоросс.

«Предложения должны быть закреплены законодательно, поэтому в ближайшее время фракции «Единой России» в Госдуме необходимо обсудить их и заняться совершенствованием законодательства. Все инициативы партия будет претворять в жизнь вместе с правительством», — заверил Турчак.

Что предлагает Турчак:

· Создать единую систему мониторинга за лесами, включающую видео и космический мониторинг, для своевременного обнаружения пожаров. В России на каждого лесного работника приходится до 80 тыс. га, что «априори делает невозможным эффективное управление лесным комплексом», считает Турчак. Цифровые технологии позволяют обнаруживать очаги пожаров быстрее, добавляет он.

· Вернуться к обсуждению вопроса о распределении полномочий между Минприроды и регионами. Сегодня все основные полномочия по борьбе с пожарами закреплены за регионами, при этом средств, необходимых для их эффективного выполнения, на местах недостаточно, в то время как у федерального центра в основном контрольно-надзорные функции, поясняет единоросс.

· Перейти на цифровую модель учета лесного хозяйства. Минприроды должно с помощью современных технологий собирать и обрабатывать в единой системе информацию о лесохозяйственных мероприятиях, лесозаготовках, экспорте, выделении квот на вырубку, электронных торгах и восстановлении лесов. Создание такой системы — это ответственность федеральных органов власти, а не регионов: «Мы понимаем, что раз отдельные представители региональных властей бывают причастны к незаконной охоте, то они могут быть заинтересованы и в незаконной вырубке леса», — говорит единоросс.

· Усилить работу правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами». Нередко причиной пожаров являются не природные факторы, а деятельность «черных лесорубов», но граждане часто «не сообщают о преступниках, поскольку боятся их», говорит Турчак. Депутаты на всех уровнях «Единой России» будут уделять повышенное внимание «любым сигналам от жителей» и разбираться в ситуациях. «Власть будет давить «черных лесорубов», — обещает Турчак.

· Устранить нехватку лесников, штат которых за последние годы был сокращен в сотни раз, «хотя бы на участках с высоким классом опасности». Минприроды следует проработать этот вопрос, считает секретарь генсовета «Единой России».

· Повысить качество прогнозирования пожаров за счет учета опасности участков различных категорий, а не только анализа погодных условий в целом. Сегодня, по мнению Турчака, эта работа ведется недостаточно эффективно, поэтому нужно оценить, достаточно ли у метеослужб в отдаленных территориях инфраструктуры для качественной оценки ситуации и прогноза.

· Разработать меры оперативного противопожарного реагирования в каждом регионе, особенно в тех, где идет массовая вырубка леса, «чтобы каждый житель в задымленном населенном пункте элементарно мог получить респиратор, не дожидаясь, когда уровень задымления достигнет критического уровня, так называемого черного неба».

По оценке МЧС, всего пожарами охвачено в России около 3 млн га тайги. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что общая площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше уровня прошлого года.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 0:00 мск 1 августа в России действовало 165 лесных пожаров на площади 116,089 га, с которыми активно боролись, еще 318 пожаров (площадью покрытия более 2,955 млн га) находятся под «постоянным наблюдением», но по ним прекращены работы по тушению, поскольку «отсутствует угроза населенным пунктам <…> и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь в тушении пожаров в Сибири.

1 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» против чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края, которые «не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории».