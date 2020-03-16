Турчак: Обновленная Конституция – веление времени

Все решится 22 апреля, и решать будут люди

Предложенные изменения, по словам Андрея ТУРЧАКА секретаря Генсовета «Единой России», носят прежде всего социальный характер.

Работа над поправками в Конституцию – завершена. Финальный текст утвержден в Совете Федерации. Закончено голосование в законодательных собраниях почти по всей стране. Но пока все это – только на бумаге. Впереди – всенародное голосование. Именно гражданам страны принадлежит главное, решающее слово в этом вопросе. Об этом в комментарии ER.RU заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Он напомнил, что Президент России Владимир ПУТИН принимал самое активное участие в работе над поправками на разных этапах.

«Свой вклад внесла и «Единая Россия» — и на уровне рабочей группы, и в регионах, и в Госдуме», — сказал Турчак.

Он отметил, что предложенные поправки носят прежде всего социальный характер.

«Много предложений, направленных на повышение качества жизни людей. Пожалуй, впервые в нашей стране социальные гарантии прописываются в основном законе с такой детальной точностью. Другой блок фиксирует наши достижения последних десятилетий в части суверенитета и независимости. Третий – вносит значимые изменения в баланс властей», — пояснил секретарь Генсовета партии.

Турчак подчеркнул, что это по-настоящему глобальные изменения для всей страны.

«И мнение людей, голос избирателей в этом вопросе — абсолютный приоритет. Все решится 22 апреля, и решать будут люди», — заключил он.

Президент России Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. За принятие документа в третьем, окончательном чтении 11 марта проголосовали депутаты Госдумы. В этот же день документ одобрил Совет Федерации. 22 апреля состоится общероссийское голосование, на котором граждане России примут окончательное решение по поправкам в Основной закон страны.

Большинство поправок касается социальной сферы. В частности, дети становятся важнейшим приоритетом государственной политики и Правительство наделяется полномочиями по поддержке, укреплению и защите семьи, сохранению традиционных семейных ценностей. Закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины.

Также поправки в Конституцию регламентируют положение об уважении к труду граждан и обеспечении защиты их прав. Гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума.

Поправки в Конституцию расшифровывают понятие “социальное государство” и гарантируют индексацию пенсий не реже одного раза в год. Индексироваться будут и другие социальные выплаты и льготы. Отдельно документ предпишет оказывать адресную социальную помощь – поддержку от государства должны получать те, кто действительно в ней нуждаются.

Также Основной закон фактически закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания.

Власть берет на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии НКО. Они смогут участвовать в выработке и проведении государственной политики.

Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства – таким же, как флаг, гимн или столица. Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России.

Елена ГОЛОМАРЕВА народный депутат Ил Тумэн, председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики считает, что поправки в Конституцию России продиктованы временем:

«Много обсуждения возникло вокруг поправки, которая устанавливает русский язык языком государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Мы все говорим на русском языке. Через единый язык мы объединяемся, русский язык действительно объединяет многонациональный союз равноправных народов. И в то же время сохранено право республик на установление своих государственных языков. В органах госвласти, МСУ, государственных учреждениях республик эти языки и дальше будут употребляться наряду с государственным языком РФ – русским языком. Государство гарантирует всем народам, проживающим в РФ, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Культура провозглашена уникальным наследием многонационального народа, которая поддерживается и охраняется государством».

По мнению Феодосии ГАБЫШЕВОЙ народного депутата Ил Тумэн, председателя постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций, очень важны расширения положений статей 68 и 69 Конституции РФ, согласно которым, культура – уникальное наследие многонационального народа Российской Федерации, поддерживается и охраняется государством. Государство берет на себя обязательство защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

«Наши права сохранены», – заявила парламентарий.

Помимо этого, в Основном документе предлагается закрепить суверенитет страны: правовой и территориальный. Утверждается недопустимость отчуждения территории и любых действий и призывов, направленных на это.

Всего проект закона о поправке в Конституцию включает предложения по изменению 22 ее глав.