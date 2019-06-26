Турчак: Мы ждать не будем. Мы уже начали работу

Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным — это срез самых острых проблем, их решения будет добиваться «Единая Россия». По сути — это прямые поручения, адресованные Партии, ведь мы не разделяем ответственность на «свою» и «чужую». Об этом заявил секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Мы, как сказал глава государства про нас, берем на себя эту ответственность, ставим своей целью укрепление России и, в конечном итоге, улучшение жизни людей. Конечно, ситуацию 90-х мы не должны допустить», — заявил Турчак.

Он также отметил, что главной темой прямой линии были национальные проекты и трудности жителей, которые нужно решать достижением национальных целей развития.

«Задача «Единой России» — обеспечить операционный контур реализации национальных проектов. Тут речь идет и о законодательном уровне в Госдуме, и в региональных законодательных собраниях. Нужно, и мы это уже делаем, контролировать ход выполнения национальных проектов на местах: специально созданная для этого рабочая группа Партии уже посетила ряд регионов. Наконец, мы, как самая крупная политическая сила страны, должны не только рассказать людям о национальных проектах, а последние соцопросы, увы, демонстрируют, что очень немногие о них знают, но и собрать обратную связь от жителей. Донести эти сигналы до высоких кабинетов. Чтобы никакие обращения, «записочки» от людей, о которых говорил Президент, не потерялись», — пояснил секретарь Генсовета Партии.

«Обычно по итогам прямой линии через какое-то время готовится список поручений, назначаются ответственные, прописываются сроки исполнения. Но мы ждать не будем. Мы уже начали работу», — подчеркнул Турчак.