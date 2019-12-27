Турчак: «ЕР» направила предложения для послания президента

«Единая Россия» проработала ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть их в послании президента. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума.

«Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть их в послании президента, которое состоится 15 января. Надеемся, что их поддержат», — сказал Турчак.

Он также отметил, что работа партии в 2020 году будет построена по трем ключевым направлениям – защита, забота и благополучие.