27.12.2019
18:00
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Политика

Турчак: «ЕР» направила предложения для послания президента

«Единая Россия» проработала ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть их в послании президента. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума.

«Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть их в послании президента, которое состоится 15 января. Надеемся, что их поддержат», — сказал Турчак.

Он также отметил, что работа партии в 2020 году будет построена по трем ключевым направлениям – защита, забота и благополучие.

«Прошу всех коллег оценивать свою работу по этим ключевым направлениям», — заключил секретарь Генсовета Партии.

Фото: ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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