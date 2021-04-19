Турчак: Будет предложено запустить инфраструктурные проекты в регионах

Андрей Турчак: «Единая Россия» обратится к Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах. И обеспечить ее необходимыми ресурсами – например, льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок.

«Единая Россия» составит программы развития таких проектов вместе с губернаторами субъектов РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород и знакомства с проектом комплексного развития Нижегородской агломерации. По его словам, это может быть строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.

«Собрав информацию в Нижегородской области и из других регионов «Единая Россия» выйдет с предложением к президенту поддержать такие проекты. Они по сути являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура, поэтому «Единая Россия» поддержит предложения губернатора Нижегородской области и обратится к президенту РФ», — сказал Андрей Турчак.

Речь может идти о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты, либо о запуске механизма так называемых инфраструктурных облигаций. «Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия 15-летние, но окупаемость таких проектов, конечно, не 15 лет. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет», — подчеркнул секретарь генсовета партии.

Он отметил, что регионы не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов – в частности, речь идет о развитии южной зоны Нижегородской агломерации.

«Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство. Понятно, что Нижегородская область в этом будет участвовать, но без федерального плеча поддержки вряд ли такие серьезные проекты комплексного освоения территории субъект даже такой бюджетообеспеченный, как Нижегородская область, сможет реализовать», — пояснил он.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что возврат в регион вложенных средств за счет налогов может быть реализован за 30 лет. «Мы прорабатывали инфраструктурные облигации с коллегами из правительства. Сейчас обсуждается вопрос бюджетного инфраструктурного кредита, что тоже возможно», — рассказал он.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров:

— Такие вопросы, как благоустройство, строительство и ремонт дорог, транспортная сеть объединяют все регионы. Нельзя назвать ни один регион России, где не возникало бы проблемных моментов в этих направлениях.

Решать их необходимо повсеместно, в том числе и в Якутии. Особенно учитывая нашу транспортную сеть и сложную логистику – до арктических и дальних северных районов порой (к примеру, в весеннюю распутицу) можно добраться только воздушным транспортом.

Если в стране заработает комплексная программа развития инфраструктурных проектов, это очень поможет тем регионам, которые своими силами не всегда могут обеспечить реализацию проектов, так необходимых жителям отдаленных районов.