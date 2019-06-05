Турагент из Якутска предстанет перед судом

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

В период с ноября 2018 года до февраля 2019 года обвиняемая, являясь турагентом, заключила с потерпевшими договоры о реализации туристского продукта в Республику Вьетнам и Королевство Таиланд. После оплаты туров она выдавала покупателям фиктивные документы: недействительные электронные авиабилеты, маршрутные квитанции, страховые полисы и ваучеры. Общая сумма ущерба составила 543238 рублей, из которых 82625 обвиняемая добровольно возместила.

Напомним, что 6 мая 2019 года женщина осуждена Якутским городским судом за совершение 7 аналогичных преступлений к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.