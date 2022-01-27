«Туой-Хайа» открывает новые имена

В этом году республиканский фестиваль «Туой-Хайа», открывший много новых имен звезд якутской эстрады, пройдет в 30-й раз. Проходит он традиционно в селе Арылах Мирнинского района. Имя обладателя Гран-при мы узнаем в прямом эфире.

Для мирнинцев, как, впрочем, и всех якутян звездный фестиваль молодых исполнителей якутской эстрадной песни «Туой Хайа» — одно из самых ожидаемых событий. Фестиваль важен и для многих работников АЛРОСА, работающих в компании в рамках программы «Местные кадры в промышленность». Ведь только в прошлом году в АЛРОСА трудоустроились в ходе реализации этого проекта более 2 тысяч якутян из разных уголков республики. По словам организаторов, немало среди них ценителей якутской песни, не пропускающих ни один концерт.

— Прием заявок стартовал с 20 января. В этом году мы впервые проведем два конкурса. Первый для взрослых от 18 до 35 лет. Это будет фестиваль молодых исполнителей якутской эстрадной песни, и финал традиционно состоится в Доме культуры «Туой-Хайа» в селе Арылах 26 марта, где определятся дипломанты и лауреаты конкурса. А в апреле-мае мы впервые проведем отдельный фестиваль для детей от 8 до 17 лет. Детский финал состоится 1 июня в День защиты детей, — рассказал один из организаторов Лев Колесов.

В прошлом году в конкурсе вместе со взрослыми впервые приняли участие и дети, но отдельного конкурса для них не было. Эксперимент удался, и в этом году стартует отдельный конкурс и для детей.

По словам организаторов, гала-концерт состоится 27 марта во Дворце культуры «Алмаз» в Мирном. Прямая трансляция концерта будет вестись на YouTube-канале медиакомпании «Алмазный край». Таким образом, имя обладателя Гран-при якутяне узнают в режиме реального времени.

— Два этапа конкурса пройдут в дистанционном формате, а на третий заключительный этап участники приедут в село Арылах. Там мы и узнаем имена дипломантов, лауреатов, победителей разных номинаций. В прошлом году их было около 30 человек, — продолжает Лев Иванович.

В юбилейный год организаторы готовят сюрпризы для гостей и участников фестиваля, пройдут мастер-классы и другие мероприятия.

Ежегодно в дни фестиваля работает и «Открытый микрофон». Участники могут исполнить любимые песни и вне конкурса.

— Когда душа поет, почему бы и нет? Это ведь еще и обмен опытом, — считают организаторы.

— Конечно, мы надеемся на это, но все будет зависеть также и от эпидемиологической ситуации, — подчеркнул Лев Колесов.

В прошлом году в фестивале приняли участие 154 исполнителя эстрадной песни из 32 улусов республики. По словам организаторов, в основном это сольные исполнители, но встречаются и дуэты, трио. Выступление артистов оценивает компетентное жюри под председательством продюсера, певца Антона Иванова, который сотрудничает с фестивалем вот уже много лет.

Гордость фестиваля

На фестиваль в Мирнинский район съезжаются таланты со всей Якутии. Благодаря конкурсу родились звезды якутской эстрады: Ангелина и Ирена Файрушины, Ольга Спиридонова -Ника, Павел Семенов- Байбал, Иннокентий Васильев-Лэгэнтэй, Виталий Очиров, Гаврил Николаев, Василий Еремеев и другие.

Обладательница Гран-при прошлого года Инна Донская с удовольствием вспоминает конкурсные дни и свою победу:

— Денежная премия стала отличным толчком для дальнейшего развития моего творчества. Наконец-то сбылась моя мечта! Я купила музыкальный инструмент, выпустила две авторские песни. В этом году с гастролями ездила в Кобяйский и Анабарский улусы. Мой гастрольный тур продолжается.

Любимица якутян, эстрадная певица Ирена Файрушина принимала участие в фестивале еще будучи одиннадцатиклассницей.

— В свое время наша мама Ангелина Файрушина стала победительницей фестиваля в 1996 году, выиграла Гран-при. До сих пор там ее фотография висит. Мама тогда выиграла шубу и носила ее очень долго. Ей было очень приятно, что я тоже участвую в этом конкурсе. Я участвовала в нем в 2006 году и стала победительницей в номинации «Юность». В 2016 году ездила туда уже как гость фестиваля, — вспоминает Ирена.

Накануне у подростка состоялся сольный концерт в школе. У школьницы уже был свой репертуар, Ирена исполняла песни композитора, певца Семена Ченянова.

— Я до сих пор волнуюсь перед каждым концертом, а тогда это было мое первое выступление на большой сцене. Все прошло просто здорово! Фестиваль «Туой-Хайа» — стартовая площадка для начинающих певцов, отличный опыт. Конечно же, мой приз укрепил мою веру в то, что я на правильном пути, — делится воспоминаниями певица.

Гордость «Туой-Хайа» и звезда якутской эстрады Иннокентий Васильев- Лэгэнтэй, обладатель Гран-при фестиваля «Туой-Хайа — 2002».

— Все эти годы я выступал перед зрителями как победитель фестиваля «Туой-Хайа». Сегодня очень много конкурсов, но многие из них забываются. А фестиваль «Туой-Хайа» проходит ежегодно. Призываю молодых исполнителей принять участие. Откройте свой талант с «Туой-Хайа»!

К его словам присоединяется и лауреат фестиваля 2008 года певец Виталий Очиров:

— Желаю удачи молодым исполнителям. Творите, пойте, участвуйте! Пусть «Туой-Хайа» откроет вам дорогу на большую сцену.

Победители и участники конкурса «Туой-Хайа» прошлых лет — частые гости фестиваля, проводят всевозможные мастер-классы, кроме того, они также принимают участие в работе конкурса в качестве жюри.

Традиционным спонсором фестиваля является алмазодобывающая компания АЛРОСА, поддержка искусства которой является одним из принципов социальной политики.

В этом году компания выделила на призовой фонд более 400 тыс. рублей. Победитель получит приз в размере 200 тысяч рублей. Лауреатам и дипломантам также вручат денежные призы.

Кроме того, еще один участник получит приз в номинации «Приз зрительских симпатий», голосование пройдет на официальном сайте фестиваля.

В честь юбилея проведения фестиваля культурно-спортивный комплекс выставит свой специальный приз – 20 тысяч рублей. Имя обладателя этого приза мы также узнаем во время гала-концерта.

А еще участников ждут дополнительные призы, какие – пока секрет. Прием заявок стартует 20 января и продлится до 5 февраля. Первый и второй туры конкурса пройдут в онлайн-формате.

— Положение и форму заявки можно скачать на нашем официальном сайте tuoihaya-ksk.ru. Для участия в первом этапе надо отправить одну песню на якутском языке на выбор участников. Прошедшие во второй тур отправляют еще одну песню также на якутском языке – патриотическую, — напомнила художественный руководитель Дома культуры «Туой-Хайа» Любовь Лонкунова.

Республиканский фестиваль «Туой-Хайа» – один из множества проектов, поддерживаемых АЛРОСА. Под патронатом компании реализуются десятки общественных инициатив, направленных на сохранение и развитие культуры народов Якутии. Например, с 2021 года АЛРОСА оказывает поддержку этнокультурному проекту «Кындыкан», который призван обратить внимание мировой общественности на коренные малочисленные народы Севера, их культуру и традиции, привлечь внимание к проблеме важности сохранения традиционного уклада их жизни, самобытной культуры и языков. В целом, АЛРОСА направляет на социальные расходы порядка 10 млрд рублей в год.