Тумусов: Якутская школа борьбы умирает?

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья ГД РФ Федот Тумусов рассмотрел проблемы якутской школы борьбы.

Ко мне пришли мои избиратели — фанаты якутской школы борьбы. Эмоционально, с большой горечью в душе, они много чего наговорили. О проблемах, недостатках, досадных промахах, в общем, создалось впечатление, что наша якутская школа борьбы испытывает глубочайший кризис, конца и края которому не видно. Если ничего кардинального не предпринимать, то в перспективе она вообще может «умереть».

Я, конечно, профессионально никогда борьбой не занимался, но, как и большинство якутян, очень люблю этот вид спорта. Считаю, этот вид спорта, его состояние, значительно влияет на сам дух народа, на его настроение, если хотите. И поэтому решил разобраться: в чем истоки успехов якутской школы борьбы и, самое главное, в чем причины поражений последнего времени. Но решил разобраться не с точки зрения, что вот тот хороший, а этот плохой. А этому просто повезло, а этому плохое судейство помешало и так далее.

Методом интервью решил для себя сконструировать систему спортивной вольной борьбы. То, что у меня получилось, нарисовал в виде схемы. Сразу предупреждаю, что я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Поэтому, по возможности, прошу отнестись снисходительно.

Итак схему, которая у меня получилась я назвал «Факторы, влияющие на результат схватки (вольная борьба)». Мы болельщики, приходя на то или иное соревнование, видим только результат работы всей системы подготовки спортсменов. Радуемся, когда побеждает наш спортсмен, огорчаемся, когда проигрывает. Вся схватка происходит всего за 6 минут. Но этому, этим шести минутам, предшествует огромная работа спортсмена, тренера, всей огромной системы подготовки спортсменов. Этим шести минутам предшествует огромное количество затраченного времени, ресурсов, энергии, пота, эмоций.

Я сделал попытку вычленить каждый фактор системы подготовки спортсмена и сделать анализ их состояния.

Вес спортсмена

Тут мы не будем говорить о весовых категориях. Дело в том, что своим весом каждый спортсмен управляет. Попросту говоря, спортсмен, готовясь к соревнованиям, «сгоняет», снижает (очень редко увеличивает) свой вес. От 1 кг до 15 кг. В зависимости от объема снижаемого веса в любом случае это огромная нагрузка на организм. Нормальным считается «согнать» вес 2 раза в год, максимум 3 раза. Для спортсменов высшей категории считается престижным и ответственным принимать участие в таких соревнованиях как чемпионаты республики, России, Европы, Мира. Самыми престижными считаются Олимпийские Игры.

Рост спортсмена

В зависимости от роста спортсмена вырабатывается тактика ведения схватки. Но спортсмен должен быть готов к любому росту противника. Более того, в течение всей схватки (а это всего 6 минут) он должен быть готов менять тактику ведения схватки до 5-6 раз! У каждого спортсмена должен быть индивидуальный стиль ведения схватки, в своем арсенале они должны иметь 3-4 «коронных» приема. К сожалению, у наших современных борцов вольного стиля такого не наблюдается.

Физическая сила спортсмена

Для якутской школы борьбы характерно не делать акцент на физическую силу. Наша школа борьбы исходит из того, что силу побеждает тактика. Если у спортсмена хорошая тактическая подготовка, то силой его невозможно «задавить». Наоборот сильно накачанные мышцы делают спортсмена медлительным.

Когда говорят о том, что кавказские спортсмены физической силой побеждают наших спортсменов это слабые оправдательные отговорки. Физическую силу можно побеждать быстротой, скоростью проведения приемов.

Быстрота реакции

Это прирожденное качество. Важно его сохранить и развивать. Есть специальные упражнения для этого.

Скорость выполнения приемов

У Коркина был такой случай. Одному спортсмену решили усилить такой фактор как физическая сила. Начали накачивать мышцы. Но на определенном этапе Коркин приказал остановить этот процесс. Потому что он увидел, что наряду с физической силой спортсмен начал терять свои конкурентные преимущества — быстроту.

У нас ко всем спортсменам одинаковый, стандартный подход. Тогда как каждый борец это индивидуальность. И надо развивать его сильные качества.

Мышечное «сознание»

Этот термин придумал я сам, хотя мне было рассказано о «мышечном чувстве». Не знаю, как его определяют в специальной научной литературе. Но суть её заключается в следующем. Перед каждым соревнованием спортсмен проводит так называемую «дистанционную схватку». То есть он, образно говоря, лежа на диване, мысленно борется со своим основным соперником. Конечно, для этого он досконально изучает противника, его манеру ведения схватки, коронные приемы, ложные движения, другие особенности спортсмена. И мысленно, в своем воображении, с ним борется. Это приводит к тому, что во время реальной схватки приемы и контрприемы делаются автоматически, как бы мышцы сами делают то, что надо. Все тело, мышцы управляются не только на сознательном уровне, но и на бессознательном уровне.

Функциональная подготовка

В основном это подготовка умению правильно дышать. Казалось бы простые вдох и выдох, но от умения правильно дышать зависит не только выносливость, но и еще очень многое. Например, если у спортсмена нападающий стиль ведения схватки, то он уже сам контролирует свое дыхание. И меньше устает. А вот защищающийся, убегающий меньше всего сам контролирует дыхание. И быстрее устает. Парадоксально, но если борца толкают и он защищается, сопротивляется, то он больше устает, чем тот который толкает, нападает.

Техническая подготовка

Это конечно, приемы и контрприемы, контратаки, ложные движения. Умение выводить из равновесия, проводить комбинацию приемов, связывание. Бывает, что надо исправлять ошибки детских спортивных школ, заново учить спортсмена правильно делать приемы.

Психологическая подготовка

Очень важная составляющая подготовки спортсмена. Похоже, у нас эта работа или вообще не ведется, или ведется на крайне низком уровне. Иногда спортсменов гоняют от соревнования к соревнованию. Где он постоянно проигрывает и, конечно, рано или поздно он морально «сломается». Сами тренеры не знают приемов психологического воздействия на спортсменов. Сами до схватки «выгорают», бормоча просто, что надо победить и все. Спортсмены это видят и уже морально проигрывают схватку. Единоборство — это всегда психологический настрой и воля к победе.

У великого Коркина был случай, когда он талантливейшего спортсмена специально не пускал на соревнования долгое время, мотивируя тем, что он психологически не готов.

Фадзаев, спортсмен мирового уровня, иногда выходит на ковер в качестве тренера-секунданта. Он одним своим видом создает атмосферу уверенности, спокойно дает конкретные советы. В это время наши тренеры суетятся, бормочут только давай, давай и все. Вместо того чтобы спокойно раскрыть сильные и слабые стороны противника и давать советы спортсмену.

Тактика ведения схватки

Определяется тренером. С учетом особенностей противника и конкурентных преимуществ спортсмена. Здесь большое значение имеет квалификация тренера, его уровень, опыт как спортсмена (тренер для спортсменов высшей категории должен иметь опыт, ранг не ниже мастера спорта международного класса).

В мире вообще есть европейский и американский стили борьбы. Наши пытаются копировать стиль борьбы кавказцев. И это неправильно.

Есть наш, якутский стиль борьбы. Его отличает гибкость, растянутость, выносливость. Якутские борцов всегда отличала умение чувствовать мышцы (мышечное «сознание»). Умение бороться с умом, а не силой.

Роль тренера

Тренеры бывают трех уровней.

Первый уровень — тренер детских юношеских школ. Особого рода тренер. Умение выявить талант, правильно научить приемам, азам спортивной борьбы.

Второй уровень — тренер молодых спортсменов. Молодежь — это главный резерв для спорта высших достижений. Он умения их правильно тренировать, настроить, подготовить зависит вообще будущие успехи якутской школы борьбы.

Третий уровень — тренер спортсмена высшей категории. Готовит спортсменов уровня чемпионата мира, участника Олимпийских игр.

Система работы с тренерами в Республике Саха (Якутия)

Система иерархии тренеров фактически работает и признается во всем мире.

Сложившаяся у нас в республике, по словам многих экспертов, система работы с тренерами и является главной причиной системного кризиса состояния спортивной борьбы в Якутии.

У нас действует принцип «Дойдем от сельской деревни до Олимпийской деревни!». И фактически у нас сложилась такая ситуация, что все три уровня тренеров занимает один и тот же человек. То есть тренер, воспитавший хорошего спортсмена-юношу, идет за ним на другую работу и становится тренером молодежным. А затем он же становится тренером того же спортсмена, когда он переходит в разряд спортсмена высшей категории.

Получается, что «учитель начальных классов становится профессором высшей школы без научной степени и званий».

За это время, конечно, ученик вырастает: уровень самосознания и знаний иногда даже намного выше, чем тренера. И это естественно — ученик должен быть лучше учителя. Но в результате тренер становится обслуживающим персоналом для спортсмена. И в итоге спортсмен не только не уважает тренера, но и не слушается его.

Поэтому в других спортивных державах придерживаются такого правила: «Тренер спортсмена высшей категории должен быть, как спортсмен уровнем не ниже мастера спорта международного класса».

У великого Коркина был случай, когда его спортсмен пришел гордый, победив со счетом 20:1 (и естественно, думал что тренер его похвалит), а он его крепко поругал: «Ты почему один балл отдал?!! Нельзя расслабляться, он мог тебя бросить на лопатки в последнюю секунду!».

То есть авторитет и уровень тренера должен быть настолько непререкаемым, что спортсмен должен его «бояться», а не относиться к нему как обслуживающему персоналу. Хороший тренер всегда должен находить ошибки и учить исправлять эти ошибки. Наши тренеры зачастую на соревнованиях «сгорают» раньше спортсменов.

Спортсмен это знает, видит, чувствует. Наши тренеры взяли за правило часто участвовать на различных соревнованиях. Считая, что на соревнованиях спортсмен учится и развивается. Однако иногда у нас это принимает уродливые формы. Получается, как будто мы отправляем в бой бойцов раз за разом, в атаку без автомата. В результате спортсмен раз за разом проигрывает, и у него уже вырабатывается чувство страха, синдром вечно проигрывающего. Талант ломается, морально сдается.

Существующую систему иерархии, подготовки, продвижения тренеров коренным образом надо менять. «Богу богово, кесарю кесарево».

Материально-техническая база

В улусах, районах существуют детско-юношеские школы. До недавних пор они имели в каждой деревне филиалы. Но в последнее время массово их закрыли. Корень зла в системе финансирования.

ДЮСШ финансируются через Минспорта. И как всегда «денег нет, но вы держитесь».

Надо вернуть ДЮСШ в систему Минпросвещения. И изменить систему материального стимулирования тренеров. Тогда только обеспечим массовость. Без массовости никаких перспектив. Для подготовки молодых спортсменов есть Училище Олимпийского Резерва.

Для подготовки спортсменов высшей категории имеется Центр Спортивной Подготовки. Материальная база более-менее отвечает современным требованиям. Но тренерский состав, системы управления, подготовки, воспитания спортсменов требует коренных перемен.

Состояние подготовки молодых спортсменов.

В спортивной борьбе люди в возрасте с 17 до 21 лет считаются юниорами.

В возрасте с 21 до 23 тоже считаются юниорами.

То есть существует две категории юниоров:

юниоры в возрасте до 21 года;

юниоры в возрасте до 23 лет.

Молодежь — это наш главный резерв для будущих успехов. Как раз в этом возрасте совершенствуется техническое, спортивное мастерство. С ними должны заниматься особого рода тренеры. Но не прежние тренеры с ДЮСШ. Должно действовать правило: тренер ДЮСШ передает своих воспитанников молодежному тренеру, молодежный тренер передает лучших своих воспитанников тренеру высшего спортивного мастерства.

Великий Коркин так и делал. Как только спортсмен достигал определенного уровня, он их отправлял другим тренерам, которых считал, что они выше его для подготовки спортсменов высшей категории.

Величие Коркина

Дмитрий Коркин получил высшее образование учителя русского языка в городе Ленинграде. За время учебы активно занимался спортом. Стал чемпионом Ленинграда по борьбе, мастером спорта Советского Союза. По приезду с учебы на общественных началах вел секцию вольной борьбы.

Очень упорно занимался самообразованием, читал множество книг. Собрал вокруг себя плеяду талантливых, увлеченных людей. В 1964 году спортивное руководство республики командировало его на Олимпиаду в Токио.

После Олимпиады он поставил себе цель воспитать борцов-олимпийцев. Руководство республики его поддержало. В результате целеустремленной, упорной, очень продуманной работы в 1972 году впервые республика получила Олимпийского чемпиона (через 7 лет).

Еще через 11 лет мы получили трех олимпийских чемпионов и призеров.

Цель — Олимпиада!

Какие цели мы можем себе ставить в области вольной борьбы.? Не то, что чемпионство, призерство на Олимпиаде 2020 года в Токио, даже вообще участие нам вряд светит. Это печально, но факт.

Мы можем начать подготовку к Олимпиаде 2024 года. Поставить себе цель: подготовить не менее 10 человек, потенциально могущих претендовать на олимпийские медали.

Вторым уровнем цели является Олимпиада 2028 года. Если сегодня начать готовиться, то можем уверенно подготовить спортсменов претендующих на медали Олимпиады 2028 года.

Но надо создать систему, модернизировав существующую. Для этого нужны желание, воля, решимость.

Что делать сейчас?

Что надо сделать или с чего надо начать сейчас?

Обеспечить массовость вольной борьбы как вида спорта. Возможно, поддержать инициативу некоторых улусов и обучать вольной борьбе на уроках физкультуры. Восстановить детско-юношеские спортивные школы в каждой деревне.

Главное внимание уделить юниорам. Это главный резерв на ближайшее время. Вырастить из них спортсменов российского, международного уровня.

Сегодня много разговоров о возможности пригласить тренеров-легионеров. Теоретически это возможно. Но тренеры высшего класса меньше чем за 10 тысяч долларов в месяц не приедут работать в наш суровый край. Но даже если мы деньги найдем, пока им работать не с кем. То есть, нет спортсменов, с которыми могли бы работать тренеры высшего спортивного мастерства. Может так получиться, что «профессор будет преподавать в начальной школе». Посидит, посидит и уедет.

Поменять систему работы с тренерами. Систему стимулирования, мотивации, продвижения.

Поменять систему управления Училища Олимпийского Резерва. Образно говоря, спортсмены, обучающиеся в училище должны стать курсантами, которые служат республике.

Обновить систему управления Центра Спортивной Подготовки, в том числе тренерский состав. Поднять на новый уровень работу с болельщиками, путем поддержки организацию фан-клубов. Сделать их участниками перенастройки, обновления системы подготовки спортсменов.

С уважением,

Ваш Федот Тумусов.

Тустуу туһунан Тумусов толкуйдара

Ааспыт үйэ 60-с сылларыгар саха биир улуу киһитэ — Дмитрий Петрович Коркин көҥүл тустуунан сахалары Аар Саарга аатырдар туһугар сыал- сорук туруоруммута. Ол сыалларын сиппитэ.

Наука этэринэн ханнык баҕарар сайдыы түһүмэхтэринэн барар. Кэрдиис кэмнэр 12, 60 сыллаах буолуохтарын сөп.

XX-с үйэ саҕаланыытыгар саха омугу барытын үөрэхтээһин үлэтэ саҕаламмыта. Ол түмүктэрэ 60-с сыллардаахха көстөн барбыта: сахалар араас наука, спорт, культура, искусство, литература эйгэтигэр уһулуччу дьоҕурдаахтара биллэн- иһиллэн испиттэрэ. Сайдыы саҥа түһүмэҕэр сөп түбэһэр ураты сыаллары туруорар дьон, биһиги дьолбутугар, баар буолбуттара. Эппитим курдук спорт эйгэтигэр ол дьоннортон биирдэрэ Дмитрий Коркин этэ.

Үөһээ-Бүлүүгэ оруобуна ити кэмнэргэ оҕолору наукаҕа уһуйар аналлаах физматкылаастары тэрийиини Михаил Андреевич Алексеев саҕалаабыта.

Киһи — аймах билигин саҥа, 6-с технологическай укулаакка киирэрдии кимэн, тиргиллэн эрэр. Ол түмүгүнэн аны 10-20 сыл иһигэр киһи олоҕо-дьаһаҕа төрдүттэн уларыйыа. «Ити батсааба, интернетэ суох урут хайдах олорбуппутуй?»- диирбит курдук атын уларыйыыылар барыахтара.

Ол гынан баран күөн- күрэс, спорт син биир хаалыа, суолтата баҕар өссө күүһүрүө. Дьэ , онно биһиги кэнэҕэски ыччаттарбыт , спорт ханнык көрүҥэр уһулуччу ситииһилэри ситиһиэхтэрин сөбүй диэн боппуруос тыҥаан кэлэр. Сүрүн кыһалҕа — ону хайдах ситиһэбит?

Билигин биһиги ыччаттарбыт спорт араас көрүҥнэригэр Аан Дойду ааттаахтарын кытары тэҥҥэ киирсэллэр, уһулуччу ситиһиилэнэллэр.

Тустуу, сүүрүү, дуобат, уунан устуу, оҕунан, саанан ытыы, киберспорт онтон да атын көрүҥнэргэ биһиги эрэллэрбит элбэхтэр.

Ол эрээри саханы аан бастаан Олимпийскай үрдэллэргэ таһаарбыт көрүҥмүтүгэр — көҥүл тустууга ураты болҕолто ууруллар уонна ууруллуохтаах даҕаны. Хотугу тыйыс Айылҕаҕа төрөөн-үөскээн, буһан-хатан киһи- хара буолбуппутун барытын көрдөрөр, дьулуурга, хорсуҥҥа, сымсаҕа, күүстээх санааҕа киһини иитэр аналлаах тустуу буолар!

Көҥүл тустуу билигин уустук балаһыанньаҕа сылдьар. Сорохтор ону системнэй кризис дииллэр. Үөһэ этэн аһарбытым курдук 60 сыллаах биир сайдыы түһүмэҕэ бүтэн, сайдыы саҥа түһүмэҕэ үүнэр.

Ону Олоҥхо Бухатыырыныы биһиги Көҥүл Тустуубут эргэни илгистэн, саҥаны иҥэринэн тыыллан- хабыллан туруо дуо?

Ити элбэх боппуруостарга, спорду билээччилэри кытары кэпсэтэн баран, бэйэм санааларбын суруйдум.

Сахалар көҥүл тустууга өссө да өрөгөйбүт үүнүө диэн эрэли кытары Федот Тумусов. 07.10.2019.