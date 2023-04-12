Тумусов: В ужасных условиях работает больница в Черском!

«О какой Арктике можно говорить, если такое отношение к жителям?»



Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов возмущается в своем тгк ТУМУСОВ.РФ:

Мне написали жители п.г.т. ЧерскийНижнеколымского улуса Якутии. На 22 страницах с фотографиями они описали, в каких ужасных условиях работает местная районная больница.

Отрывок из обращения:

«Вот в каком плачевном состоянии находится наша больница, которая была открыта в первой половине 60-х годов в поселке Черский. Правительство который год прилетает с отчетами, этот вопрос мы, жители Крайнего Севера, ставим уже на протяжении 10 лет: больница в аварийном состоянии, лежать в палатах невозможно, везде антисанитария, где операции делают, пол рухнет с минуты на минуту, а говорят развивать Арктику.

Билеты очень дорогие – 38 т.р. в один конец, субсидии не всем достаются, перелеты обходятся, чтобы сделать операцию, 76 т.р. туда и обратно плюс в Якутске жить надо месяц, снимать квартиру и на еду – вот тебе и 200 тыс. рублей, а МРОТ 35 тыс. рублей – все в кредитах. Так о какой Арктике можно говорить, если такое отношение к жителям? Люди уезжают из района, сделайте, что-нибудь. Постройте нам больницу».



Обратился с депутатскими запросами к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, министру РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики А.О. Чекункову, главе республики Республика Саха (Якутия) Айсену Сергеевичу Николаеву. Надеюсь, что они примут меры.

На фото: ЦРБ в п. Черский Нижнеколымского улуса РС(Я)