Тумусов признался, как голосовал по поправкам к Конституции

Сегодня, 10 марта Госдума во втором, ключевом чтении президентский законопроект по поправкам в Конституцию России. Документ был поддержан был поддержан тремя парламентскими фракциями — «Единой Россией», «Справедливой Россией» и ЛДПР. КПРФ при голосовании воздержалась.

В обществе активно обсуждают обнуление президентских сроков при условии одобрения Конституционным судом РФ и возможность досрочных выборов в Госдуму.

В Якутии же наибольший резонанс вызвала следующая поправка: «Русский язык является государственным как язык «государствообразующего народа».

6 марта Правление Конгресса народа саха заявило о своем принципиальном несогласии с данной поправкой. Якутяне напомнили, что прежняя формулировка звучит более корректно: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык».

Правление Конгресса народа саха заявило, что «внесение такой поправки в Основной Закон Российской Федерации:

— нарушит принцип равенства и равноправия народов России;

— внесет раскол в обществе и в межнациональных отношениях;

— станет опасным механизмом, разрушающим государственные устои Российской Федерации, фактически «миной замедленного действия».

И вот сегодня Госдума приняла поправки в Конституцию страны большинством голосов.

Депутат Госдумы от Якутии от партии «Справедливая Россия» Федот ТУМУСОВ оперативно сообщил в соцсети о своей позиции: «Я «воздержался» при голосовании за поправки к Конституции во втором чтении».

Однако подписчики депутата не удовлетворены, они вопрошают, почему депутат не голосовал против.

Другой депутат от Якутии – единоросс Галина ДАНЧИКОВА не выходит с избирателями на прямую связь через соцсети, а общается только удаленно — через СМИ и пресс-службы. Вживую с депутатом могут пообщаться лишь немногие во время ее редких приездов на региональную неделю в Якутию.

Процедура внесения поправок в Конституцию требует одобрения двумя третями региональных заксобраний. Чувствуется, что вопрос проработан тщательно. Сообщается, что одобрение двух третей региональных заксобраний будут получены уже 12 марта. На эту же дату назначена и внеочередная сессия Ил Тумэна. Так что депутаты Ил Тумэна смогут высказать свою позицию по поправкам в Конcтитуцию.