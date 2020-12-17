Федот Тумусов сделал резонансное предложение

Как корабль назовёшь, так он и поплывет. К юбилейной дате республики депутат Государственной Думы Федот Тумусов предложил главе республики Айсену Николаеву присвоить имена самолетам.

На сегодня просторы «воздушного океана» бороздят 23 самолета авиакомпании «Якутия».

«Традицию называть свои самолеты именами великих россиян «Аэрофлот» начал с 2003 года, и первый борт назвали в честь дирижера Евгения Светланова, — делится депутат. — В настоящее время имя Кузьмина Валерия Ильича присвоено самолёту Sukhoi Superjet 95-100”.

Федот Тумусов представил в кандидаты следующий список известных личностей Якутии: первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева, писателя и политика Платона Ойунского, государственных деятелей Виктора Бочарова, Исидора Барахова и Максима Аммосова, Героев Социалистического Труда Тараса Десяткина и Льва Солдатова.

А чтобы якутяне приняли участие в выборе имен, справедливоросс призвал провести в формате конкурса. Напомним, что в 2018 году выбирали имя аэропорту. Тогда по результатам наибольшее число голосов набрала кандидатура писателя Платона Ойунского (51% голосов). 25% респондентов отдали голоса за имя первого президента Якутии Михаила Николаева.

Кого сейчас выберут якутяне?