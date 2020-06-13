Тумусов предложил обеспечивать бесплатной школьной формой



Когда-то школьная форма казалась способом решения проблемы имущественного неравенства среди детей. Если всех одеть одинаково, рассуждали учителя, то одни дети не смогут выделяться перед другими, несмотря на разницу в достатке семей. Прошли годы, и оказалось, что заметная разница никуда не делась: просто вместо одежды ее теперь можно увидеть в телефонах, аксессуарах и даже канцтоварах.

Однако форма осталась все равно и обернулась серьезной финансовой нагрузкой для большинства российских семей: она дорогая, в ней не пойдешь с ребенком погулять, а значит она требует наличия и другой одежды.

Идею, как если не решить, то хотя бы заметно облегчить решение этой проблемы предложил на уходящей неделе депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов. Воспользовавшись приходом в парламент министра промышленности Дениса Мантурова, Тумусов представил ему свою идею поддержки одновременно и легкой промышленности страны, и семей школьников.

Суть идеи, как поясняет Тумусов, проста: на каждого школьника России государство выделяет 10 тысяч целевых рублей – именно и только на покупку ему формы, причем отечественного производства. Семья получает своего рода сертификат на покупку этого товара, а отечественный производитель, таким образом, бюджетную поддержку.

К сожалению, добавляет Тумусов, министр Мантуров в Думе ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он подключиться к подобной инициативе: по подсчетам депутата, на нее необходимо до 160 миллиардов рублей. Впрочем, добавляет Тумусов, на обеспечение форменной одеждой, к примеру, заключенных и силовиков государство тратит куда большие суммы.

В целях «закрепления эффекта» политик на следующий день официально направил свое предложение уже главе правительства Михаилу Мишустину, так как вопрос о школьной форме является «пограничным»: он касается сразу двух ведомств: и Министерства промышленности, и Министерства образования.

Тумусов особо подчеркнул, что реализация его инициативы не предполагает никаких дополнительных бюрократических процедур: выплаты предлагается осуществлять по уже отработанной схеме с «президентскими» 10 тысячами для семей, а контролировать российское происхождение одежды можно будет при помощи QR-кодов, какие уже реализованы, например, для шуб, а с 1 июля – и для лекарств.