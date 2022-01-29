Тумусов покинул пост главного справоросса Якутии

Об этом депутат Госдумы сообщил в соцсети.

— Сегодня, 29 января, состоялся 4- й этап конференции Якутского регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты- За правду».

Избрали делегатов на 12- й съезд партии, обновили состав совета регионального отделения, избрали Председателем Совета регионального отделения партии Станислава Иннокентьевича СИВЦЕВА.

Я в соответствии с частью 3 статьи 34 Устава партии добровольно сложил с себя полномочия Председателя регионального отделения партии. В своем выступлении перед делегатами конференции я следующим образом обосновал свое решение:

1. За последние 5-10 лет у нас, в руководстве Якутского регионального отделения партии сложился великолепный тандем:

— я — председатель регионального отделения, но работал в Москве.

— Ю.И.Григорьев — секретарь регионального отделения. Жил и работал в Якутске.

Но теперь мы оба оказались в Москве, в Государственной Думе. А здесь, на месте обязательно нужен руководитель.

2. Раньше я был депутатом — одномандатником. И отвечал только за Якутию. Теперь я стал депутатом фактически от всего Дальневосточного региона. Должен заниматься Приморским, Хабаровскими, Камчатскими краями, Сахалинской, Магаданской, Амурской областями. Это, естественно, будет занимать много времени.

3. Я руковожу региональным отделением партии более 20 лет. Начиная с «Партии Российских Регионов», которая стала

«Родиной», а в последующем «Справедливой Россией». И считаю, что настала пора передать эстафету молодым. И благо такой человек есть в наших рядах. Это член Совета регионального отделения партии Станислав Иннокентьевич Сивцев. Он сразу после окончания ВУЗа пришел к нам на работу- в аппарат партии. Был руководителем аппарата регионального отделения партии, депутатом Якутской городской Думы. Можно сказать воспитанник партии. Достойная смена. Молодой, энергичный, думаю, ему вполне в силах справиться с теми задачами, которые стоят перед партией.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность всем вам, своим сторонникам, соратникам, руководству партии во главе с Сергеем Михайловичем Мироновым за ту поддержку, которую вы мне оказывали за все эти годы.

Я никуда не ухожу. Остаюсь в составе совета регионального отделения партии. И всячески активно буду участвовать в работе регионального отделения и партии в целом.