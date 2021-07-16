Тумусов: отмены северных надбавок не будет



Депутат Госдумы Федот Тумусов сообщил об ответах из правительства России на его запросы о якобы планируемой отмене северных надбавок и районных коэффициентов.





По его словам, соответствующие обращения взволнованных якутян он получал в последние недели.



Министры экономического развития и труда заверили Тумусова в том, что никаких изменений в выплатах не планируется:



«Оба министра, – сообщил Тумусов, – пишут следующее: в России действуют законы, обеспечивающие выплаты. Это статья 315 ТК, это статья 10 закона 4520-1 от 1993 года, это статья Конституции 55. Этих документов достаточно, чтобы ничего не поменялось.



Кроме того, будет выпущено новое постановление правительства ещё раз закрепляющее существующий порядок».



Опасения же, по словам депутата, вызваны лишь бюрократической бумажной работой правительства, связанной с регуляторной гильотиной, то есть отменой устаревших приказов времен СССР и других документов. Взамен будет дополнительно выпущено новое постановление, ещё раз подтверждающее, в дополнение к законам, существующий порядок выплат.



Депутат подчеркнул, что, несмотря на регулярные «сюрпризы» от правительства для граждан, в этом случае волноваться не стоит, и отменить надбавки никто не сможет.